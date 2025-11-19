「店到店」交付詐騙金 馬公警在貨船啟航前截獲民眾血汗錢

馬公警分局成功阻止「店到店」超商便利箱，運送二百萬現金詐騙案。（馬公警分局提供）

詐騙手法真的無奇不有！詐騙集團竟利用超商「店到店」便捷服務，要求受害者將200萬現金置入便利箱，直接送往貨運站，準備搭船離去。所幸被害人家屬機警，及時向澎湖縣馬公警分局報案，在貨輪即將開航前一刻，及時攔截保住民眾血汗錢。

馬公警分局調查指出，1位民眾誤信社群媒體上「高獲利、穩賺不賠」的投資廣告，將200萬元現金以超商包裹寄出。所幸家屬及時發現異狀，立刻向警方報案。光明派出所員警陳文宗、王紹芸、蔡孟宏獲報後，立即判斷是詐騙手法，並迅速聯繫物流端。在緊迫時間內成功攔阻，並於龍門尖山碼頭將200萬元全數取回，避免民眾受害。

請繼續往下閱讀...

澎湖縣政府警察局長林溫柔非常重視打詐工作。今年1到10月，全縣成功攔阻64件詐騙，金額超過2064萬元，相較去年同期43件、1546萬元，不論件數或金額都有大幅提升。這些成果，除了警方努力，也要仰賴民眾提高警覺、共同打詐。這次以超商「店到店」服務，將現金放在便利箱內投送，再次寫下詐騙新手法。

最後，馬公警分局再次提醒大家，網路投資詐騙多，凡是宣稱「高獲利、穩賺不賠」的投資，一律要提高警覺；要求「郵寄現金」或「超商寄件」的投資，更是百分之百的詐騙。如有疑慮，也歡迎隨時撥打165或110查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

二百萬現金由警方人員逐一清點，成功為民眾守護血汗錢。（馬公警分局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法