聯考廢除23年 她仍活在「落榜創傷」中還走失

員警護送張女返家。（記者王冠仁翻攝）

52歲張姓女子被人發現獨自站在台北市一處捷運站附近路口，一臉茫然、狀似失智。轄區員警獲報趕到現場，經耐心詢問，她這才說出自己的姓名與生日，員警順利查出她住處送她返家；員警將她送回家以後，她家人這才透露，張女原本健康正常，但早期參加大學聯考頻頻失利，屢經落榜打擊，精神狀況變得時好時壞，至今依然活在升學壓力的創傷當中。

北市警大同分局寧夏路派出所副所長劉威廷，近期某次巡邏至台北市一處捷運站附近時，有熱心民眾報案，聲稱有一名女子眼神空洞、一臉茫然站在路口，情況危險，需要警方協助。

請繼續往下閱讀...

劉員趕赴現場，發現一名年約中年女子乍看之下狀似失智，步履顫顫巍巍，口中不斷呢喃著「我想要回家」。劉員仔細一看，發現這名女子並非常見的失智者，上前與她詢問時，對方仍可交談應對；劉員耐心關懷詢問，對方這才緩緩說出自己的姓名和生日，劉員隨即透過警政資訊系統順利查出其身分與住處，並護送返家。

劉員帶著張女到家後，張父相當感謝警方，同時也說出女兒的一段陳年往事。原來張女自幼對自我要求很高，早期參加大學聯考，卻頻頻失利，她似乎受不了升學壓力與多次落榜的打擊，年輕時就逐漸喪失信心，隨後更封閉自我、不願與外界接觸，精神狀況時好時壞；雖然家人平常都會照料她，沒想到她這次自行溜出家門還走失。

大同分局呼籲，民眾家中如有類似情況的家人，或是失智長者，應特別注意其行蹤並運用手機定位，或是在其隨身物品留下聯絡資訊，萬一不慎走失時，也能讓處理員警更迅速幫忙找到回家的路，協助迷途者平安回家。

在台灣早期想要讀大學，必須參加俗稱聯考的「大學聯合招生考試」，然而聯考「一試定生死」，引人詬病，台灣因此在2002年廢除聯考制度，改由「多元入學方案」取代。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法