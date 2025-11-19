國民黨前中常委蕭景田賄選獲判無罪 檢上訴理由曝

國民黨前中常委蕭景田涉協助藍營議員林杏兒行賄多名里長案獲判無罪，士林地檢署10月已依刑事訴訟法規定先聲明上訴，今補提上訴理由。（資料照）

國民黨前中常委蕭景田涉協助藍營議員林杏兒行賄多名里長案，案件歷經三年審理，士林地方法院認為，部分里長收款屬私人或黨內補助，蕭自掏腰包支持同黨里長，並未指示投票，屬合法拉票催票。檢方繼10月聲明上訴後，今再補提上訴理由，指原審未涵蓋其他時間犯罪，且認定款項為競選補助有誤，實為賄款。

無罪判決理由指出，檢方起訴蕭景田及北投區黨部執行長曾繁川等人，指控他們於2022年11月22日地方公職人員選舉期間，走訪士林及北投區里長，交付1萬至2萬元現金，涉嫌違反公職人員選舉罷免法。士林地院審理後認為，卷證僅能證明部分里長收款，多數款項來自私人或黨內集資，且收款里長僅表達對林杏兒支持、發放競選文宣，未明示投票意向，難認定為買票。



合議庭認為，蕭景田身兼國民黨中常委及北投區黨部前主委，經營北投區麗禧溫泉酒店，自掏腰包支持同黨里長，並由黨部執行長陪同拜訪，屬合理的政黨競選動員行為。對林杏兒前次落選、選情緊急時的支持拜託，也屬正常拉票、催票範疇。

對此判決，士林地檢署10月已依刑事訴訟法規定先聲明上訴，今補提上訴理由，指原審僅就2022年11月22日之犯罪事實作出判決，未涵蓋同年11月間其他時間之相關犯罪，同為接續犯的起訴範圍，卻漏未判決。

檢方也認為，判決指蕭景田交付款項為競選補助經費有所偏頗，其中交付里長的現金1萬元不等款項實為賄款，主張原審認事用法未洽且違背法令，依法提出上訴。

