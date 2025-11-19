吸毒毆妻打子不養家！老來伸手要扶養費 法院不准

男子靠政府租屋津貼及生活補助1萬2100元過活；他主張入不敷出，訴請2名子女每月要各給他6000元扶養費至終老。苗栗地院審理，認男子請求無理，予以駁回，並判免除2名子女的扶養義務。（資料照）

苗栗縣一名6旬男子，年輕時染上毒癮，婚後工作不正常，未盡人父扶養子女之責，常於吸毒後毆打年幼子女，對妻子要錢不成，也暴力相向。如今老來靠政府租屋津貼及生活補助1萬2100元過活；他主張入不敷出，訴請2名子女每月要各給他6000元扶養費至終老。法官審理，認男子請求無理，予以駁回，並判免除2名子女的扶養義務。

該男子主張，他患有急性大腦梗塞、氣喘、左胸挫傷合併第8 、9節肋骨骨折，無工作能力，且無財產可供生活，每月靠領取政府租屋津貼3800元及生活補助8300元生活，入不敷出，為此請求2名子女分別應每月給他6000元扶養費到他死亡。

2名子女答辯，父親染有毒癮，在他們小時候常帶不認識的朋友回來吸毒，沒錢就會跟母親要錢，要不到錢就會打母親，甚至曾經看過父親拿刀要殺母親。父親會在他們面前吸毒，吸完神智不清，會拿鐵棍打他們。父親一直都沒有工作，家裡的開銷都是母親支付，他們還未成年就在外面打工賺錢。2人主張父親請求無理，並聲明應免除或減輕他們的扶養義務。

妻子出庭證稱，結婚初期丈夫有負擔家庭開銷，但孩子出生一、二歲時起，她去工廠上班，丈夫就沒拿錢回家，她還得向親戚朋友借錢來養2名孩子。且丈夫染上毒癮後，會在小孩面前吸毒，吸毒完會動手打孩子；向她要錢不成就會打她。2名子女從小到大的生活費、學費用等都是她負擔，子女從高中起也是半工半讀。

法官認為，男子的妻子及2名子女所言勘信為真實，且男子也坦承於早年入獄，對妻兒3人未盡扶養義務，並認為男子對妻兒身體、精神上有情節重大之不法侵害行為，如強令2名子女負擔男子之扶養義務，顯失公平。

