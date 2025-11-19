新買價值近2萬限量安全帽遭刮花 台中女騎士心碎報案

價值近兩萬的限量安全帽。（民眾提供）

新買價值近兩萬的高級安全帽慘遭毒手！台中市王姓女子近日到南區夜市消費完，牽車時驚見愛車滿佈擦痕、掛在車上的「限量彩繪安全帽」也被刮花，心疼不已報警求助，警方調閱監視畫面，不到1小時火速揪出肇事者，成功解開機車連同心愛安全帽受損疑雲。

該頂安全帽是25歲王女剛入手、價值近2萬元的某品牌限定版，以醒目花朵搭配潑墨圖案，標榜雙邊不對稱的設計與獨特的內襯配色，號稱是非常具有收藏價值的彩繪，她原本開心戴著新帽去逛夜市，沒想到牽車時發現花朵彩繪被刮出傷痕，「真的比看到機車被刮還心痛！」

經查，事發在前晚10時，王女與友人逛完夜市走回停車處時，立刻察覺機車疑被挪動，檢查車身後更發現多處擦痕，安全帽也留下刮痕，讓她當場傻眼隨即報案，第三分局交通分隊警員黃士紘到場後，因現場未設置路口監視器，便逐戶詢問附近住戶是否願意提供拍攝畫面。

所幸在屋主熱心協助下，順利調閱到關鍵影像顯示，一名騎士停車時誤撞王女機車造成傾倒，安全帽也被撞落在地，肇事騎士隨後將王女機車扶正並將安全帽掛回，但未報警處理，警方隨後以影像比對車牌與特徵，不到1小時即成功鎖定40歲劉姓男子。

劉男到案說明坦承碰倒對方機車，但因肉眼觀察車體似乎無大礙，誤以為不需通報，因此未依規定處置，警方依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，對劉男肇逃行為依法舉發，並協助王女辦理後續求償程序。

