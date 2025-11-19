為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    越式洗髮按摩偷摸小腿色男遭爆書記官 嘉檢：啟動行政調查

    2025/11/19 15:42 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義地檢署。（資料照）

    嘉義一間越式洗髮店業者在「脆」網路平台爆料，日前員工幫男客人按摩時遭摸小腿「毛手毛腳」，雖員工不願報警提告，但希望透過網路公告同業注意。該男客今被爆出是任職嘉義地檢署的王姓書記官，嘉檢今發新聞稿表示，對署內人員在署外活動行為欠妥，已啟動行政調查，將召開人事考核會議，依法審議懲處。

    嘉檢表示，對任何工作場所，發生冒犯或侮辱行為，使他人感到受挫、羞辱，進而產生身心壓力等行為，均予以譴責。該員下班時間署外活動行為欠妥，造成店家服務人員感受不佳，已經啟動行政調查，該員接受調查時，也對店家表達道歉之意，將召開人事考核會議，依法審議懲處。

    該名書記官的議員妻子黃露慧今也代夫道歉，知道先生平常壓力大會去按摩，有按摩習慣，如果按摩過程中有不小心碰到按摩師的小腿，造成當事人的不愉快或反感，「我感到抱歉，我誠摯地向當事人表示歉意」。不管有意或無意，只要碰到別人的身體，不管哪個地方，手還是腳，都是不對的，要尊重他人的身體自主權。

    據網友上傳的影片，該名男客離開時還離譜回應「別間店可以，我以為你們也可以，不好意思」，影片透過媒體披露後，貼文今天已經下架，業者今貼文，性騷擾事件的原文目前已先典藏，因為家人擔心事件若持續擴大，怕會危及安全與影響日後的生意，還是感謝大家願意關注並重視此次事件，社會上還有很多像這樣的事也需要大家的重視和幫助。

