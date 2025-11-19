日籍人士感念台灣消防醫療救護 捐救護車回饋守護他生命土地

曾在台昏倒獲救的杉山榮，透過捐贈救護車實際行動，回饋這片守護他生命的土地。（圖由宜蘭縣府提供）

曾在台灣日商公司任職的日籍人士杉山榮先生，有次來台期間昏倒，被及時送醫轉危為安，他感謝消防體系救護人員伸出援手，今天（19日）捐贈將近400萬元救護車給宜蘭縣消防局。代理縣長林茂盛大讚這份跨國捐贈，見證台日珍貴友誼。

76歲的杉山榮，20年前在台灣的日商公司任職10年，感受到台灣社會的溫暖與人情，在他眼中，台灣不僅是自身職場生涯重要舞台，也是體會關懷與善意之地。

杉山榮離職後返國，新冠疫情前再度來台，在台北市旅館身體不適昏倒，被消防救護人員緊急送醫，助他脫離險境，這段驚險經歷，讓他對台灣的消防救護與醫療體系感念在心，決定以實際行動回饋這片守護他生命的土地。

杉山榮經由住在宜蘭的台灣友人引薦，捐贈1輛救護車給宜蘭縣消防局，今天在蘇澳消防分隊舉辦捐贈儀式，蘇澳最近遭逢鳳凰颱風水患之苦，救護車配置此處服務在地鄉親。

杉山榮說，台灣在他人生旅程占有重要地位，此次捐贈是對台灣社會的一點回報，盼藉此拋磚引玉，讓更多人體會無國界的關懷與友誼，共同守護生命、傳遞愛心。

林茂盛表示，這份跨國捐贈象徵台日珍貴友誼，更為地方醫療急救能量注入新助力，為民眾健康安全提供更堅實的保障。

杉山榮捐贈的救護車，車內設備相當齊全。（圖由宜蘭縣府提供）

日籍人士杉山榮（右3）今天捐贈救護車給宜蘭縣消防局，由代理縣長林茂盛（左4）代表受贈。（圖由宜縣消防局提供）

宜縣代理縣長林茂盛（左）頒贈感謝狀給杉山榮，大讚跨國捐贈救護車見證台日珍貴友誼。（圖由宜蘭縣府提供）

