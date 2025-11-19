「理科太太」控前夫John洩漏離婚個資給網友 法院判無罪

網紅「理科太太」2021年底與前夫理科先生（John）結束5年婚姻。（資料照）

網紅「理科太太」陳映彤2021年底與前夫理科先生（John吳哲宇）結束5年婚姻，雙方打親權訴訟期間，雙方互控違反個人資料保護法，理科太太今年3月已獲判無罪確定，台北地院日前也認為John將資料傳給網友是為了請求幫忙翻譯，沒有洩漏個資的主觀犯意，判John無罪，可上訴。

John先前指控理科太太將有John的病歷、用藥紀錄等特種醫療個資紙條，提供給家事法庭當證據，涉違反個資法，北檢起訴理科太太，台北地院今年3月28日已判理科太太無罪，檢、辯都未提出上訴而確定。

理科太太也反控John把她提出的家事聲請調解狀、家事暫時處分聲請狀、家事陳報狀，內含大量她的個人資料，透過IG私訊傳給網友，無故洩漏她的個資，提告控告John違反個資法，北檢偵查後提起公訴。

John否認犯罪，答辯指稱他在美國長大，中文能力欠佳，傳資料給網路上的朋友是為了請求協助翻譯，使用目的單純是為了打離婚訴訟，沒有主觀犯意，女方的權益也未受損。

John的父親作證說，兒子的中文聽說讀寫能力皆不佳，法院審理期間只能以英文作答、透過通譯員翻譯，沒有獨自面對訴訟的中文能力；法官依據John與網友的對話紀錄，John的語意確實是希望網友幫他翻譯多達28頁的中文資料和訴訟文書，採信John的辯詞，且沒有其他積極證據能證明John有無故洩漏個資的犯意，因此判處無罪。仍可上訴。

