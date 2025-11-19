為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    詐團再換名目出招 接一通「領藥」電話差點連錢都飛了

    2025/11/19 14:53 記者王捷／台南報導
    蔡女接獲自稱醫院來電指有人拿她證件領藥，又遭假警察要求匯3萬元，她起疑到警三分局安中派出所報案，員警識破詐騙成功攔阻。（民眾提供）

    蔡女接獲自稱醫院來電指有人拿她證件領藥，又遭假警察要求匯3萬元，她起疑到警三分局安中派出所報案，員警識破詐騙成功攔阻。（民眾提供）

    接一通「領藥」電話，差點連錢都飛了。南警三分局安中派出所18日下午受理一件報案，蔡姓女子遭詐騙集團假冒醫院人員與警察，要求配合線上製作筆錄並匯出3萬元，她起疑走進派出所求證，員警成功攔阻。

    警方調查，蔡女當天下午接獲自稱某醫院人員來電，指稱有人持她的證件在院內領藥，要她加入通訊軟體進一步聯繫。歹徒接著再假冒警察接手，以「個人資料外洩」為由聲稱要偵辦案件，要求配合線上製作筆錄，並依指示匯出3萬元。

    蔡女感到可疑，沒有依對方指示操作，先行前往安中派出所報案。值班的施盈禪、吳佳柔聽完經過，立即判斷是詐騙集團假冒公務機關、誘導民眾線上操作與匯款的手法，當場勸阻，讓這起假個資外洩事件未釀財損。

    警方指出，這類話術通常先假借名義取得信任，再冒充司法或警政單位製造緊張氣氛，要求民眾改用通訊軟體聯繫，進一步套問個資或要求匯款。民眾只要記住警方不會線上偵辦案件，任何自稱公務機關且談到金錢匯款的電話，都應提高警覺，若接到可疑來電，務必先冷靜查證，直接撥打165或110向專人諮詢，由警方協助判斷真偽，才能守住辛苦存下的財產。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播