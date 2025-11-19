詐團再換名目出招 接一通「領藥」電話差點連錢都飛了

蔡女接獲自稱醫院來電指有人拿她證件領藥，又遭假警察要求匯3萬元，她起疑到警三分局安中派出所報案，員警識破詐騙成功攔阻。（民眾提供）

接一通「領藥」電話，差點連錢都飛了。南警三分局安中派出所18日下午受理一件報案，蔡姓女子遭詐騙集團假冒醫院人員與警察，要求配合線上製作筆錄並匯出3萬元，她起疑走進派出所求證，員警成功攔阻。

警方調查，蔡女當天下午接獲自稱某醫院人員來電，指稱有人持她的證件在院內領藥，要她加入通訊軟體進一步聯繫。歹徒接著再假冒警察接手，以「個人資料外洩」為由聲稱要偵辦案件，要求配合線上製作筆錄，並依指示匯出3萬元。

請繼續往下閱讀...

蔡女感到可疑，沒有依對方指示操作，先行前往安中派出所報案。值班的施盈禪、吳佳柔聽完經過，立即判斷是詐騙集團假冒公務機關、誘導民眾線上操作與匯款的手法，當場勸阻，讓這起假個資外洩事件未釀財損。

警方指出，這類話術通常先假借名義取得信任，再冒充司法或警政單位製造緊張氣氛，要求民眾改用通訊軟體聯繫，進一步套問個資或要求匯款。民眾只要記住警方不會線上偵辦案件，任何自稱公務機關且談到金錢匯款的電話，都應提高警覺，若接到可疑來電，務必先冷靜查證，直接撥打165或110向專人諮詢，由警方協助判斷真偽，才能守住辛苦存下的財產。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法