為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    畫面曝光！單車騎士突內切遭直行機車撞飛 顱內出血送醫

    2025/11/19 14:36 記者陳建志／台中報導
    台中張姓男子今天上午騎乘單車經大里中興路，由外側車道突然切入內側車道，當場遭直行的丁姓機車騎士撞飛。（記者陳建志翻攝）

    台中張姓男子今天上午騎乘單車經大里中興路，由外側車道突然切入內側車道，當場遭直行的丁姓機車騎士撞飛。（記者陳建志翻攝）

    台中張姓男子（68歲）今天上午11點多騎乘單車行經大里區中興路時，突然由外側車道切入內側車道，丁姓騎士（36歲）騎乘普通重機直行閃避不及，當場撞飛張男，自己也摔車倒地，張男顱內出血送醫，丁男則是全身擦挫傷送醫，是否有酒駕將由醫院抽血檢測，詳細肇事責任和原因將由交通警察大隊分析研判。

    這起交通事故發生在今天上午11點17分左右，台中市消防局接獲報案，出動消防人員到場救護，將現場皆意識不清的兩人送往大里仁愛醫院急救；張姓單車騎士顱內出血，目前在醫院觀察中；丁姓機車騎士則是全身多處擦挫傷、意識清楚。

    而路口監視器畫面也還原當時情況，影像中可看到，當時張姓男子沿大里中興路2段往德芳南路方向騎腳踏車行駛，行經中興路2段127號前時，張男有先轉頭往後看，接著突然從外側車道切入內側車道，此時丁姓騎士騎乘普通重機在內側車道直行，閃避不及直接撞上。

    霧峰分局警方表示，兩人是否有酒駕？目前已由醫院抽血檢驗，至於詳細的肇事責任和原因，將由交通警察大隊分析研判釐清。

    台中張姓單車騎士和丁姓機車騎士，今天在大里中興路撞上，兩人都受傷送醫，其中張男有顱內出血的狀況。（記者陳建志翻攝）

    台中張姓單車騎士和丁姓機車騎士，今天在大里中興路撞上，兩人都受傷送醫，其中張男有顱內出血的狀況。（記者陳建志翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播