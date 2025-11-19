畫面曝光！單車騎士突內切遭直行機車撞飛 顱內出血送醫

台中張姓男子今天上午騎乘單車經大里中興路，由外側車道突然切入內側車道，當場遭直行的丁姓機車騎士撞飛。（記者陳建志翻攝）

台中張姓男子（68歲）今天上午11點多騎乘單車行經大里區中興路時，突然由外側車道切入內側車道，丁姓騎士（36歲）騎乘普通重機直行閃避不及，當場撞飛張男，自己也摔車倒地，張男顱內出血送醫，丁男則是全身擦挫傷送醫，是否有酒駕將由醫院抽血檢測，詳細肇事責任和原因將由交通警察大隊分析研判。

這起交通事故發生在今天上午11點17分左右，台中市消防局接獲報案，出動消防人員到場救護，將現場皆意識不清的兩人送往大里仁愛醫院急救；張姓單車騎士顱內出血，目前在醫院觀察中；丁姓機車騎士則是全身多處擦挫傷、意識清楚。

而路口監視器畫面也還原當時情況，影像中可看到，當時張姓男子沿大里中興路2段往德芳南路方向騎腳踏車行駛，行經中興路2段127號前時，張男有先轉頭往後看，接著突然從外側車道切入內側車道，此時丁姓騎士騎乘普通重機在內側車道直行，閃避不及直接撞上。

霧峰分局警方表示，兩人是否有酒駕？目前已由醫院抽血檢驗，至於詳細的肇事責任和原因，將由交通警察大隊分析研判釐清。

台中張姓單車騎士和丁姓機車騎士，今天在大里中興路撞上，兩人都受傷送醫，其中張男有顱內出血的狀況。（記者陳建志翻攝）

