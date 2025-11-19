疑遭高中男友「仙人跳」！ 資深台語女歌手被逼簽百萬本票 一審還她清白

苗栗地院審理，認為吳妻無法舉證女歌手侵害配偶權等事由，女歌手是被迫簽下本票和解，駁回吳妻聲請履行契約之訴。（資料照）

一名出道20餘年的台語女歌手，疑似遭久未聯繫的高中時期男友吳姓男子與其妻設局「仙人跳」，被迫簽下100萬元本票。女歌手拒絕兌現，吳妻告上法院；苗栗地院審理，認為吳妻無法舉證女歌手侵害配偶權等事由，女歌手是被迫簽下本票和解，駁回吳妻聲請履行契約之訴。

吳妻主張，女歌手於去年4月17日起與她丈夫在墾丁夏都沙灘酒店同住一室2天，妨害她配偶權。隔天，女歌手與她簽訂協議和解書，約定女歌手應給她100萬元，惟經幾番催討，女歌手均置之不理，爰依契約之法律關係提起此訴訟。

女歌手則反駁，她出道20餘年來潔身自愛沒有任何緋聞，高中時曾與吳男短暫交往，2人認識近30年，惟吳男結婚後即久未聯絡。然於事發前1個月吳男突然聯絡她，邀約她及另一名女性友人至酒吧用餐，席間吳男表示其已離婚，又得知她與友人欲至南部散心，後因友人無法成行，吳男即自告奮勇擔任司機載她前去。

女歌手表示，她因認為吳男是老友且已離婚，且夏都酒店之房間是隔開客廳與臥室之房型，可供分別於客廳沙發及臥室休息，為節省費用及方便聊天，便夜宿同一房間，期間2人並無任何逾越男女交往之親密行為。她主觀上認為吳男已離婚，並無侵害原告配偶權之故意或過失。

女歌手並指出，事發當晚（約去年4月17日深夜11點至12點許），吳男竟自酒店外面帶妻子與其他3女進入房間，入內即大聲辱罵她，並暴力踢翻房間內垃圾筒及物品，還手機直接對著衣著整齊的她錄音錄影，不斷叫囂她侵害配偶權，要求被告賠償並阻止她離開，令她感到心生畏懼害怕。

女歌手表示，之後，對方一女拿著早已準備好的和解書及本票，要求她簽字，她不願簽字，對方即揚言要將拍攝之影片，提供給新聞媒體，讓她名譽、工作不保。且吳男不僅不澄清與2人是單純朋友關係，反要求她趕快簽，並說「簽完他們就會離去」，她撐了3小時後心力交瘁，心生恐怖、無力反抗，被迫簽下和解書及本票，吳妻等人才離去。事後，吳男音訊全無，她質疑遭吳男與其妻設局「仙人跳」。

案經法官傳喚相關證人、勘驗雙方所提的房間內現場的錄影、錄音檔案，與調查相關事證後，採信女歌手確實不知吳男當時仍已婚，且吳妻也無法舉證女歌手有侵害其配偶權之事，女歌手受吳妻等人脅迫才簽立和解書、本票，認吳妻請求履約無理由，予以駁回。

