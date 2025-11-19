為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    桃園男車禍骨折開刀卻在恢復室腳踢護理師 判刑3月

    2025/11/19 14:32 記者余瑞仁／桃園報導
    桃園市黃姓男子車禍骨折開刀，卻在恢復室腳踢護理師。被桃園地院判處3月徒刑。（記者余瑞仁攝）

    桃園市45歲黃姓男子出車禍造成手部骨折，被送往桃園市區經國路的敏盛綜合醫院急救，手術結束推至恢復室時，黃男卻突然抬起左腳踢中前來照料的李姓護理師，造成顏面挫傷，經護理師提告，桃園地院依對於醫事人員以強暴妨害其執行醫療業務罪，將黃男判處3月刑，得易科9萬元罰金。

    判決指出，黃男於2024年7月26日因車禍骨折，於桃園市桃園區經國路的敏盛綜合醫院接受手術治療，同日晚間手術結束後在醫院恢復室內，明知李女為敏盛醫院護理師，為執行醫療業務之人，卻以左腳攻擊護理師的臉部、鼻部，妨害李女執行醫療業務，造成她的鼻樑及左顏面鈍挫傷，案經桃園市政府衛生局函送法辦。

    黃男於檢警調查中均坦承不諱，桃園地檢署依違反醫療法起訴，桃園地院進行準備程序時黃男自白犯罪，改以簡易判決處刑。法官審酌，黃男於李姓護理師執行醫療業務時，以腳攻擊傷害，妨害護理師執行醫療業務，行為非但損害醫病關係，也影響其他就醫病人及家屬權益與安全，實屬不該，且案發後仍未與李姓護理師達成調解，因此判處3月徒刑以為懲戒。

