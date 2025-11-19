為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台南9旬「不老騎士」把車騎不見 警找回

    2025/11/19 14:32 記者王捷／台南報導
    鍾姓男子的父親90多歲了仍騎機車，因沒油牽進騎樓後忘記車停哪裡，家屬報案求助，警方調閱監視器在民權路尋回。（警方提供）

    鍾姓男子的父親90多歲了還在騎機車，還把車騎到不見，事後忘記停放地點，家人求助警方調閱監視器，員警最後在中西區民權路騎樓順利尋回機車。

    警方指出，18日傍晚5時左右，博愛派出所接獲鍾男報案，表示9旬老父前一天下午獨自騎黑色機車出門，途中沒有油了，只好把車牽到路旁騎樓邊停妥再走路回家，回家後雖向家人說明狀況，卻說不出確切路名與門牌位置，家人自行繞行一整天仍遍尋不著，只好向警方求助。

    博愛所副所長高德陵與警員林琮哲受理後，詢問老翁可能行經路線與常去地點，然後調閱車牌辨識系統，研判機車最後出現在中西區民權路一帶，兩人隨後騎車往返巡查，把道路兩側騎樓與巷弄停車情形逐格確認。

    不久後，員警在民權路二段一處騎樓前，發現一輛與通報特徵相符的黑色機車，立即通知鍾男到場確認，鍾男到場後一眼認出是父親愛車，檢查車身與車廂，財物均未遺失，懸著的心總算放下，感謝警方在短時間內就替家中長輩找回交通工具。

    南警二分局提醒，家中如有高齡長者，家屬應多留意外出時間與交通工具狀況，必要時可事先記下車牌與停放位置，以免緊張受困。如遇長者或車輛一時失聯，也可儘速向警方報案請求協助，警方會持續以耐心與同理心守護市民安全。

