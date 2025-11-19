彰化轎車衝撞等紅燈機車逃逸中！ 死者當志工逾20年上班遇死劫

高女被小客車輾過，傷重不治。她生前在員林地藏奄擔任志工逾20年。（民眾提供）

員林市一名64歲高姓女騎士昨日（18日）在員鹿路停等紅燈時，遭後方一輛白色轎車高速追撞輾過身體，傷重不治，對方肇事逃逸，警方追緝中。高女平日都跟丈夫在員林地藏奄做志工，案發前還跟廟方一起進香旅遊，不料回來竟慘死車輪下，讓人相當不捨。

這起事件讓員林地藏奄籠罩低氣壓，因為高女生前在這裡服務逾20年前，她先生還擔任前總幹事，廟方人員從網路視頻目睹她被後車輾過，都非常傷心與不捨，大家都說「這麼好心的人，怎會遇到如此橫禍」，祈望地藏王菩薩保佑高女，讓肇事者早日落網。

員林地藏庵主委張謹添受訪時悲痛表示，高姓婦人與丈夫在廟裡服務已長達20年，夫妻感情融洽，經常一起晨運、熱心公益。丈夫曾擔任四屆總幹事，目前仍是廟方委員，本月15、16日時，夫妻才剛與廟方人員到台東進香旅遊，沒想到回家後竟發生如此憾事。

張謹添說，高女任職於會計事務所，事發當天利用中午休息時間回家與丈夫共進午餐，在返回工作崗位途中遭遇死劫。丈夫接獲噩耗後情緒崩潰，完全無法接受妻子突然離世的事實。

