女買家單獨面交泰達幣遭搶40萬元 3名北聯幫份子落網法辦

警方扣回犯案用的BMW轎車。（記者徐聖倫翻攝）

賴姓女子14日在LINE虛擬幣交易群被搶劫集團盯上，雙方相約在停車場，於賴女的車上交易，假賣家趁點鈔時拿了現金90萬元落跑，還以辣椒水攻擊賴女，但被賴女奪回50萬元。警方獲報調查發現，原來這是一個3人搶劫集團，3人均有「北聯幫」背景，當晚逮捕負責開車的劉姓男子，18日又分別逮捕主嫌張姓男子、同夥李姓男子，3人被警方依法送辦。

據悉，20歲張男、26歲劉男、18歲李男均有北聯幫背景，3人潛伏在某虛擬幣交易的LINE社群，他們選定賴女，佯稱可出售價值近3萬美元的泰達幣（USDT），泰達幣與美元匯率約莫1比1。賴女信以為真，於本月14日，相約賣家在鶯歌區建國路某停車場交易。

請繼續往下閱讀...

到了約定時間，賴女開車抵達停車場赴約，這時負責出面交易的李男上車，為取信賴女，他以確認帳戶為由，打了一個泰達幣到賴女帳戶，賴女收到後不疑有他，於是拿出90萬元現金給李男驗鈔。就在這期間，李男趁賴女不注意，帶著現金下車逃跑，賴女也下車徒步追趕，卻遭李男以辣椒水攻擊，雙方拉扯下，賴女奪回50萬現金，李男則帶著剩下的40萬元逃逸。

賴女被搶後報警，警方調查，這件案子犯案涉案人數不止李男1人，還有遠端監控的張男，與負責載送李男赴約的劉男。警方調閱監視器，當晚逮捕台北市萬華將司機劉男。昨上午，警方又兵分兩路前往新北市板橋、高雄市大寮，將張、李逮捕到案，至此虛幣搶劫集團3人全數逮回。

警方一共找回現金約20萬元，並扣下犯案用的BMW轎車、K他命等證物。警方表示，本起案件由張男策畫，劉男開車載李男到樹林區製造斷點，李男再自行前往停車場搶劫得手，而這3人都是北聯幫份子。偵詢時，3人承認犯案，稱缺錢花用所以決定搶劫；警詢後，依搶奪、組織、詐欺、毒品等罪嫌，將張、劉、李3人移送法辦。

警方找回約20萬元。（記者徐聖倫翻攝）

張男等人被警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法