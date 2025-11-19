Joeman持大麻緩起訴 反詐、反毒影片上架換100小時義務勞務

Joeman的反詐宣導影片。（擷取自影片內容）

YouTuber「Joeman（本名：翁雋明）」去年持有第二級毒品被捕，新北地檢署考量他無前科、犯後態度良好、持有毒品數量不多，予以緩起訴處分，期間1年，但命他書寫悔過書，另須提供100小時義務勞務；針對勞務部分，Joeman主動提案將拍攝「假投資反詐騙」或「以自身經驗宣導反毒」的公益短片，Joeman去年完成影片，日前授權新北檢使用；新北檢昨已將影片上傳至新北地檢署Youtube影音專區中宣導。

Joeman總共拍攝兩個影片，其中，反詐影片長達31分鐘，內容中訪問主持人和作家吳淡如、投資顧問「老王」王倚隆、法律白話文運動站長楊貴智、詐騙被害者等，用計引出車手直擊警方逮捕過程，剖析投資詐欺施詐手法，提醒民眾小心投資詐欺；另一個反毒宣導影片則是以自身觸法經驗，宣導反毒。

本案發生於2023年11月間，Joeman等人被控吸食大麻，檢察官指揮新北市刑大到他新北市住處搜索，最後，Joeman被查獲含殘渣的大麻研磨器、大麻菸斗、淨重7.2583公克的大麻3包、捲菸紙5盒及真空罐1個（含大麻殘渣淨重0.0062公克）等物。

Joeman坦承吸毒，事後也錄製影片致歉，但經警方採其尿液、毛髮送驗，結果呈大麻代謝物陰性反應，被控施用第二級毒品罪嫌不足，檢方去年4月間處分不起訴。

不過，他持有二級毒品仍觸法，檢方查出，Joeman是在2023年9月，花14000元向一名王姓藥頭（已被起訴）購入10公克大麻；考量他無前科、素行尚佳且坦承犯行、犯後態度良好、持有毒品數量不多，所生危害非鉅，予以緩起訴。

檢方偵辦Joeman涉持有毒品案、在決定緩起訴時，曾詢問他對於進行法治宣導的意見，Joeman主動提案將拍攝「假投資反詐騙」或「以自身經驗宣導反毒」的公益短片宣導；檢方同意他以製作法治教育影片提供義務勞務，時數包含企劃、拍攝、剪輯及後製等，且須在緩起訴期間內完成影片，並放上IG及臉書，且不得開營利。

Joeman的反詐宣導影片中，直擊警方逮捕車手驚險過程。（擷取自影片內容）

