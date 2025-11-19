為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄女中遭冒用制服拍片「乖乖女變壞女孩」校友黃捷發聲了

    2025/11/19 14:39 即時新聞／綜合報導
    黃捷。（資料照）

    黃捷。（資料照）

    高雄1名吳姓男子日前拍攝以高雄女中學生「乖乖女變壞女孩」的素材影片PO網，引發學校、家長會、校友不滿，指吳男消費雄女甚至侵權，請來非該校女學生著雄女制服，以影響校譽及涉及商標法提告。對此，身為雄女校友、立委黃捷指出，問題不在她是否喜歡8+9風格，而是「假冒」身分並不妥，且雄女的校風其實非常開放，一直鼓勵我們展現多元、自由的樣貌。

    黃捷今日發文提及，針對網紅穿雄女制服拍攝「乖乖牌變壞女孩」影片，她分享2點看法如下：

    第1點，之所以雄女反應強烈、校方也提告，是因為該名網紅並不是雄女生，卻穿著制服，冒用身分、誤導大眾，形同欺騙。問題不在她是否喜歡8+9風格，而是「假冒」身分並不妥。

    第2點，雄女的校風其實非常開放，一直鼓勵我們展現多元、自由的樣貌。學生不會被要求成為特定模樣，更不是外界所想像的「乖乖牌」刻板印象。這個錯誤連結與真實的雄女風氣有很大落差，請不要亂貼標籤！

    PO文曝光後許多網友紛紛留言，桃園市議員黃瓊慧留言說「謝謝學姊發聲」，還有網友說「非常惡質，假冒雄女作不當言論，ㄧ定要法律追訴」、「支持告到底」、「支持提出告訴」。

    相關新聞請見︰

    高雄女中遭冒用制服拍片「乖乖女變壞女孩」 作者挨告不認有錯

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播