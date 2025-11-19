高雄女中遭冒用制服拍片「乖乖女變壞女孩」校友黃捷發聲了

黃捷。（資料照）

高雄1名吳姓男子日前拍攝以高雄女中學生「乖乖女變壞女孩」的素材影片PO網，引發學校、家長會、校友不滿，指吳男消費雄女甚至侵權，請來非該校女學生著雄女制服，以影響校譽及涉及商標法提告。對此，身為雄女校友、立委黃捷指出，問題不在她是否喜歡8+9風格，而是「假冒」身分並不妥，且雄女的校風其實非常開放，一直鼓勵我們展現多元、自由的樣貌。

黃捷今日發文提及，針對網紅穿雄女制服拍攝「乖乖牌變壞女孩」影片，她分享2點看法如下：

第1點，之所以雄女反應強烈、校方也提告，是因為該名網紅並不是雄女生，卻穿著制服，冒用身分、誤導大眾，形同欺騙。問題不在她是否喜歡8+9風格，而是「假冒」身分並不妥。

第2點，雄女的校風其實非常開放，一直鼓勵我們展現多元、自由的樣貌。學生不會被要求成為特定模樣，更不是外界所想像的「乖乖牌」刻板印象。這個錯誤連結與真實的雄女風氣有很大落差，請不要亂貼標籤！

PO文曝光後許多網友紛紛留言，桃園市議員黃瓊慧留言說「謝謝學姊發聲」，還有網友說「非常惡質，假冒雄女作不當言論，ㄧ定要法律追訴」、「支持告到底」、「支持提出告訴」。

