土地增貸200萬稱要給姪子「婚禮聘金」 內湖警銀聯手識破

台北市一名張姓女子才剛靠土地增貸取得新台幣200萬元，前日就急著前往銀行想臨櫃提領，還跟行員說是要替姪子支付「婚禮聘金」。中國信託銀行西湖分行行員察覺她說詞反覆、舉止異常，立即通報內湖分局。西湖派出所員警獲報到場後，戳破這是典型的詐騙設局，成功守住了張女的200萬元財產。

內湖分局表示，當時接獲中國信託銀行瑞光分行通報，指一名張姓女子因提領鉅額款項說法反覆，舉止可疑。經查張女是因土地增貸取得200萬元資金，原欲在瑞光分行臨櫃提領未果，隨後轉至西湖分行辦理。

警方到場關懷提問時，張女表示款項是用來協助姪子籌辦婚禮、支付聘金。但員警進一步詢問婚禮細節時，張女卻無法具體說明，僅稱姪子忙碌無法接電話。警方提醒，這筆鉅額資金若無明確用途，極可能是詐騙集團以婚喪喜慶等名義設下的騙局。

在警方與行員耐心勸導下，張女雖然始終不肯說明實際用途，然而聽完警方勸說後，意識到情況可疑，最終決定取消提領及匯款作業，成功保住200萬元。內湖分局表示，今年迄今已與轄內金融機構聯手攔阻新台幣1億1300餘萬元。

內湖分局呼籲，若遇不明人士以婚喪喜慶、投資、貸款等名義要求匯款，應保持警覺，並撥打165或110專線查證，以保障自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

