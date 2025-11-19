為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    警連約9網友校園「激戰」上傳社群被送辦 永和分局：記1大過

    2025/11/19 13:48 記者陸運鋒／新北報導
    新北市永和警分局羅姓警員，多次與男網友潛入台北市某校園約炮，甚至自拍影片上傳社群平台，警方接獲校方報案昨將羅員拘提到案，檢方複訊後諭令10萬元交保，永和分局將予以1大過處分。（資料照）

    新北市永和警分局羅姓警員，多次與男網友潛入台北市某校園約炮，甚至自拍影片上傳社群平台，警方接獲校方報案昨將羅員拘提到案，檢方複訊後諭令10萬元交保，永和分局將予以1大過處分。（資料照）

    新北市永和警分局交通分隊羅姓警員，多次與男網友潛入台北市某校園約炮，甚至自拍影片上傳社群平台，大安警分局接獲校方報案追查，赫見嫌犯竟是「友軍」，昨將羅員拘提到案，檢方複訊後諭令10萬元交保；對此，永和分局指出，將予以1大過處分，並提列教育輔導加強考核，另追究相關人員考核監督不周之責。

    據查，43歲羅員為97年特考班畢業，平日表現正常，過去偵辦案件及熱心助人榮獲「忠勤忠義楷模」，但他接連在網路約了9名網友，赴台北市某校園隱密處做出不雅行為，還將過程拍下上傳到社群「X」，雖都是合意未露臉，也沒有營利，但網友還是發現地點就在台北市某校園，而同仁對於這種行為也感到相當意外。

    永和警分局今表示，羅員自拍並散布與網友不雅影像行為涉嫌妨害風化等罪，本分局於昨日會同台北市大安分局報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，並將羅員核予1大過處分及提列教育輔導加強考核，追究相關人員考核監督不周之責。

    警方強調，針對警紀案件秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」立場，自清自檢、澈查到底、絕不寬縱，展現淨化團隊決心，以維警譽。

