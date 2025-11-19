每年20萬勞工遭性騷！ 中警辦抽獎擊退「職場鹹豬手」

台中市警局婦幼隊即日起至25日止，辦理抽獎活動防制職場性騷擾。（圖由警方提供）

勞動部去年調查發現，每年會有約20萬名勞工曾遭到性騷擾，由於本月25日是「國際終止婦女受暴日」，台中市婦幼隊自即日至25日止，辦理防制職場性騷擾的圖文宣導抽獎活動，發送超商禮券，希望勞工增加自我保護意識，讓職場「鹹豬手」無所遁形。

婦幼隊指出，根據勞動部調查，職場性騷擾的加害者多半不是陌生人，而是每天朝夕相處的「同事」（47.2%）或需面對的「客戶」（41.7%），這也讓受害人往往難以開口，不僅擔心被貼標籤，也害怕失去工作或升遷機會，一名診所護理師遭病患摸臀時立即報案，卻遭親友勸阻：「沒證據小心惹麻煩。」反讓她壓力倍增，最後選擇離職避風頭。

請繼續往下閱讀...

另一名實習老師則因教育圈人脈緊密，不敢申訴前輩騷擾，擔心未來找工作被視為「麻煩人物」，這些沉默，正讓更多受害者在職場中被迫獨自承受。

婦幼隊強調，「提高自我保護意識」與「勇於拒絕」成了最重要的防線，若遇性騷應第一時間大聲制止，讓對方知難而退，同時設法保留證據，包括錄音、錄影、訊息紀錄，或請在場證人協助，以便後續報案或申訴使用。

而此次宣導活動以簡易圖文、真實案例、法律說明為主軸，讓民眾快速理解何謂職場性騷擾、如何蒐證、如何申訴，以及可能的法律責任，希望透過社群推播，讓民眾「知道規範」更能「做到防護」，為此自即日起辦理圖文宣導的抽獎活動，宣導相關法律常識及救濟途徑，提升民眾自主防衛意識、擊退職場性騷擾。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法