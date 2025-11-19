為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    解鎖人生里程碑！「最美樂律」陳漢章首當伴娘陪檢察官好友出嫁

    2025/11/19 13:13 記者劉詠韻／台北報導
    陳漢章笑說，能受摯友邀請站上伴娘位置，有一種被信任、被需要的安定。（翻攝陳漢章IG）

    陳漢章笑說，能受摯友邀請站上伴娘位置，有一種被信任、被需要的安定。（翻攝陳漢章IG）

    前新北地檢署檢察官、8月剛轉職律師的「最美樂律」陳漢章，近日首度以伴娘身分出席檢察官劉昱吟的婚禮，這也是他第一次穿上伴娘服站上儀式現場，以截然不同的角色見證摯友人生的重要時刻。他接受本報採訪時坦言，雖然當下難掩緊張，但看著認識逾12年的好友步入婚姻，內心湧上一份深刻情緒，「她當年是人人稱羨的期花，總是很替我著想，給我很多鼓勵，也陪我度過許多哈哈笑的日子。」

    「伴娘絕對是我人生的歷程碑。」陳漢章笑說，這份「殊榮」讓他從半年前就忍不住到處跟朋友分享。他形容，受摯友邀請站上伴娘位置，有一種被信任、被認同的安定，即便典禮當天仍難掩緊張，「走路的速度和樣子自己不是很滿意，而且我站在最邊邊的檯子上，旁邊就是泳池，很怕不小心掉下去就糗了。」

    婚禮籌備過程也讓他留下不少趣味回憶。他笑稱，與新娘及其他伴娘一同討論細節、試禮服，都讓人覺得好玩又溫馨，「收到伴娘服的當下真的很開心，也很感謝朋友願意邀請我一起參與她的重要日子。」

    實際上，陳漢章與劉昱吟的緣分始於司法官訓練所，兩人情誼延續至今已超過12年，如今看到摯友完成自己的目標、走入婚姻，他由衷替她開心。談起這位好友，他感性直言，「她當年是人人稱羨的期花。她總是很替我著想，給我很多鼓勵，也陪我度過很多哈哈笑的日子。」因此，能在好友人生的重要時刻，被邀請站在她身旁，意義非凡。

    被問到是否要給新人祝福，陳漢章則幽默表示，「希望她們可以一直用甜蜜的言行來『煩我』。」他同時也不忘自嘲，對他而言，婚禮的唯一小壓力恐怕就是「禮服穿起來合不合身」。

    至於是否因此激起想參加更多婚禮、收集更多「人生成就」？他笑得爽朗，「沒有耶。」但仍補充，被好友認可、被視為重要角色的一刻，對他而言已足夠珍貴，「新感受倒沒有，只是覺得被朋友認同的感覺真好，能達成人生里程碑很開心。」

