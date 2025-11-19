為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    逢甲商圈慣竊騎Ubike尋獵物 要對路邊機車置物箱下手就被逮

    2025/11/19 12:44 記者許國楨／台中報導
    警方當場逮捕楊姓慣竊。（警方提供）

    警方當場逮捕楊姓慣竊。（警方提供）

    台中逢甲商圈近期接連發生多起機車置物箱遭竊案件，警方鎖定一名騎乘Ubike四處搜尋作案目標的男子，經連日埋伏終於在上週六他準備下手時一舉逮捕，經查該名楊姓慣竊至少涉及4起竊案，連信用卡遭竊後盜刷、盜領也與他相關，警方當場查扣贓物並通知被害人到場指認，詢後依竊盜罪嫌送辦。

    逢甲商圈人潮眾多，是小偷最常覬覦區域之一，第六分局西屯派出所近期陸續接獲民眾報案，指停放商圈附近機車置物箱內錢包、手機、信用卡、證件等物品離奇消失，更有被害人發現，信用卡遭竊後竟被立刻用於盜刷消費、盜領提款，警方研判有慣竊持續在該區活動，立即成立專案小組追查。

    調閱周邊監視畫面後，發現多件案件發生時間與地點都重複出現一名男子身影，他時常騎Ubike在停車格周遭繞行，邊騎邊張望，疑似物色下手目標，鎖定此人為頭號嫌疑犯後，進一步查出其身分是42歲楊姓慣竊，經連日加強巡邏並埋伏守候，上週六發現楊男騎乘Ubike四處張望、徘徊於路邊停車格監控。

    就在楊男停下Ubike，準備對路旁停靠的機車下手時，一旁埋伏多時的員警立刻上前出示身分，並當場查扣相關贓、證物，通知被害人到場指認，初步清查至少與4件案件相關，每件財損約2000至5000元不等，警詢後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦，同時呼籲民眾停車時務必將錢包、手機、證件等貴重物品隨身攜帶，避免讓竊賊有機可乘。

    警方將楊嫌帶回偵辦。（警方提供）

    警方將楊嫌帶回偵辦。（警方提供）

