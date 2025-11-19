為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    翻案！癌末男收押猝死疑服毒 今解剖排除氰化物中毒

    2025/11/19 12:34 記者王善嬿／嘉義報導
    57歲羅姓男子因涉槍砲等案件被檢方聲押禁見獲准，在被解送看守所前突猝死。（警方提供）

    57歲羅姓男子因涉槍砲等案件被檢方聲押禁見獲准，在被解送看守所前突猝死。（警方提供）

    綽號「大鼻雨」的57歲羅姓男子因涉嫌持霰彈槍、到民宅開槍恐嚇等案件，嘉義地檢署16日向嘉義地方法院聲請羈押獲准，不料羅男在解送看守所前突倒下、送醫不治死亡，醫院初步判斷疑似氰化物中毒，家屬一度質疑檢警未檢出攜帶藥物、讓其服毒而亡。嘉檢今請法醫研究所法醫解剖，初步排除氰化物中毒，也無大腸癌病症，已採集檢體，待病理切片檢查及毒藥物檢驗結果釐清。

    嘉縣警方15日晚間獲報，大林鎮民宅發生遭開槍案，攔查涉案的羅男，並循線在其供出的地點，查扣1把霰彈槍、8顆霰彈及1顆空彈殼，將羅男以現行犯逮捕；16日下午羅男被移送嘉檢複訊，檢方認為羅男違法持有槍枝，犯罪嫌疑重大，涉犯有期徒刑5年以上重罪，還涉及今年5月到中埔鄉民宅外開槍恐嚇、毆人案，有羈押必要及原因，向嘉義地院聲押禁見獲准，當晚9點多檢院法警交接時，羅男在拘留室突倒下，法警報案送醫急救，到院急救死亡。

    由於羅男曾透露罹患大腸癌末期，收押解送看守所前又突猝死，家屬依醫院初步判斷，懷疑其身上攜帶不明藥物未被檢出，因而服藥而亡。

    嘉檢今表示，法醫研究所法醫師今解剖結果，經檢視大腸，未發現有大腸癌病症；肺臟兩側均肺水腫，且心臟心室肥厚及脂肪浸潤情形。初步排除有氰化物中毒情形，懷疑死者生前吸食例如K他命等毒品而留下永久性傷害，然而確切死因，尚需採集檢體的病理切片檢查與毒藥物檢驗結果，才能得出綜合判斷。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

