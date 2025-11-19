為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    花蓮資源回收車又傳火警 公所呼籲：勿丟鋰電池

    2025/11/19 11:24 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮市公所一輛資源回收車昨晚在美崙球崙二路進行回收任務時，突然發生火警。（翻攝花蓮市長魏嘉彥臉書）

    花蓮市公所一輛資源回收車昨晚在美崙球崙二路進行回收任務時，突然發生火警。（翻攝花蓮市長魏嘉彥臉書）

    花蓮市公所一輛資源回收車昨晚在美崙球崙二路進行回收任務時，突然發生火警，清潔人員立即通報119並停車把資源回收物倒出，消防分隊到場後很快的把火勢撲滅，懷疑是有鋰電池混入回收，詳細起火原因還需要進一步調查。花蓮市公所清潔隊呼籲，民眾應將鋰電池產品送交資源回收站，遺留火種應確實熄滅，避免發生意外。

    昨晚八點多，公所清潔隊資源回收車在球崙二路上，壓縮貨斗突然冒出白煙，清潔人員迅速打119，並找空地把資源回收物卸下，火勢熄滅後，清潔隊人員把回收物重新回收時，也順便進行檢查，但沒有看到實際的引火物，消防分隊在進行殘火處理時也沒看到起火物，懷疑是鋰電池破裂後冒出的大量白煙。

    市長魏嘉彥說，電池與電器請務必資源回收，勿混入一般垃圾，確實熄滅菸蒂切勿隨意扔擲，另外，冬天到來，家用電器用電量大增，請鄉親格外注意用電安全，尤其是延長線不要多用在高功率電器，並適時汰換老舊電線，延長線切勿超載使用，尤其是高功率的家電，務必分散插座；家中有神明桌請注意香爐位置周遭勿堆放易燃物。

    花蓮縣近期接連發生垃圾車及垃圾場火警事故，今年全縣已發生11起火災，不僅造成社會資源浪費，也對消防、環保及清潔人員與周邊民眾安全及健康構成嚴重威脅。消防局表示，民眾應將鋰電池產品送交資源回收站，遺留火種應確實熄滅，避免發生意外。

