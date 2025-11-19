酒客簽單600萬變呆帳 2經理被打再簽1300萬本票

高雄某酒店被酒客簽單600萬變呆帳，酒店經理被老闆打成「豬頭」再逼簽1300萬元本票。（翻攝酒店臉書粉專）

在高雄新興區經營酒店的曹姓男子，不滿公司2名經理帶客人來消費後，簽了近600萬元帳單卻一直沒還，他先叫施姓幹部帶人把2名經理痛打一頓，再逼2人共簽下1300萬元本票，檢警獲報介入偵辦逮人，2名被害人都不敢提告，但法官仍依強制罪各判曹、施5至8月不等刑期，均可易科罰金。

判決指出，在酒店擔任經理的阿強（化名），2023年介紹1名男客到酒店消費，但客人消費完後沒有付錢，而是用簽單方式掛帳，男客沒有結清，還一直到酒店叫妹妹陪酒唱歌，累積190多萬元後，男客消失找不到人，曹姓酒店負責人要阿強解決，但阿強也不知怎麼辦，竟被曹男叫施姓幹部帶小弟把阿強打到牙齒斷掉，再逼簽500萬本票。

另名酒店經理阿偉（化名）也因客人賴帳400萬元後，一直催討未果，2024年2月，曹男也要阿偉吞下這筆欠債，阿偉吞不下去，也被施姓幹部帶人痛打一頓，造成阿偉顏面骨裂、右眼挫傷，被打成豬頭狀後，再被迫簽下800萬元本票。

檢警獲報追查，但阿強和阿偉都低調不敢提告傷害罪，深怕再度被報復，但曹、施仍被依強制罪起訴；高雄地方法院審理時，曹、施坦承犯行，並與2名經理達成和解，曹的律師也向法官求情，說曹男年紀已大，平常有在行善，對社會有一定貢獻，法官給他緩刑自新的機會，曹男願意捐助公益，但法官不同意，依強制罪各判曹、施5至8月不等刑期，均可易科罰金。

