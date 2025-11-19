為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    檢調警掃蕩太子集團 第二波抓客服、會計8人

    2025/11/19 11:06 記者王定傳／台北報導
    太子集團董事長陳志。（取自太子集團官網）

    太子集團董事長陳志。（取自太子集團官網）

    美國司法部上月起訴太子集團董事長陳志，指控其在柬埔寨從事電信詐騙與洗錢，並將該集團在我國境內所設9家公司及3名國人列入制裁名單。台北地檢署11月初指揮調查局台北市調查處、刑事局展開第一波行動，聲押太子集團在台幹部王昱棠、辜淑雯等4人獲准，昨啟動第二波行動，拘提負責金流的會計人員及網路博奕的客服人員共8人到案。

    檢方昨晚訊後諭知客服組長郭政誠60萬元交保，後降為50萬元，客服人員林莉庭、蔣佳衡、吳品樺，各以30萬元交保；另4名被告則分屬太子集團旗下尼爾創新公司、天旭國際公司的財務人，由於停止夜間訊問，預計今日下午移送北檢複訊。

    專案小組調查，太子集團為隱匿跨國犯罪所得，鎖定台灣為洗錢基地之一，利用在台灣設立的公司，斥資38億元購入台北市和平東路「和平大苑」11戶豪宅與48個車位；並在台北101成立天旭公司，發展線上博弈賭博，而在台幹部得知遭制裁後，一度緊急藏放或將名車過戶。此外，美方曾制裁3名台灣女子，她們可能協助太子集團在帛琉購買小島等事務。

    專案小組於11月啟動第一波行動，約談幹部王昱棠、辜淑雯等20多人，訊後聲押禁見王、辜及陳志左右手李添的在台特助李守禮、幹部邱子恩4人獲准，其他被告大多交保。

    北檢同時聲請扣押該集團在台購置的18筆不動產、26輛名車等獲准，包含和平大苑11戶、車位48個（依實價登錄價值約38.1億餘元）、價值4.7億餘元的布加迪、勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、麥拉倫等名車，與餘額2.3億餘元的60個銀行帳戶，總值約45.2億元。

    專案小組第一波行動將太子集團在台幹部聲押禁見獲准。（資料照）

    專案小組第一波行動將太子集團在台幹部聲押禁見獲准。（資料照）

