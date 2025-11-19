嘉縣朴子8旬翁車禍亡 涉案者不起訴、家屬不滿要求真相

黃姓老翁機車在嘉58線倒地，他受傷後送醫不治。（資料照）

嘉義縣朴子市鄉道嘉58線3月21日發生一起車禍，87歲黃姓老翁騎機車倒在內側車道，送醫不治，警方事後找到涉與黃翁擦撞的31歲陳姓貨車駕駛，陳男稱黃翁突然左轉，自己趕緊閃車，並未看到黃翁有沒有倒地，經嘉義地檢署偵查，認為小貨車無明顯擦撞痕，若有擦撞也是黃翁往左變換車道為主因，加上現場無監視器，過失致死罪證據不足，予以陳男不起訴處分，黃翁家屬聲請再議，日前檢方回覆認為無理由。

黃翁家屬今天悲痛表示，父親平常騎車緩慢，但車禍後機車車輛手把和燈罩受損嚴重，零件甚至噴飛到對向遠處，若無撞擊，應不會這麼嚴重；陳男稱有看到父親往左變換車道，自己也閃車偏左，卻未從後照鏡查看狀況隨即離去，與常理不合，讓父親倒在路上多時才被發現。

黃翁家屬說，父親車禍死亡，頭部受傷，口鼻出血，左上肢骨折變形，肢體受傷，而陳男車禍後離開，事後才被警方查獲到案，家人只是想要真相，卻因沒有監視器，因證據不足不起訴，無人負責，讓人無法接受，「以前沒有監視器？司法就不能查明真相嗎？」

警方調查，3月21日下午1點48分，黃翁騎機車在嘉58線由東向西行駛往左側倒地，零件噴飛到遠處，經查陳男涉及此案，當天晚上8點循線查緝到陳男到案，經酒測，並無飲酒；車鑑會報告，因無監視器等畫面，無法辨明，依現場資料，黃翁機車原行駛在外車道，陳男貨車行駛在內車道，機車倒地位置在內車道，黃翁機車往左變換車道到內車道而發生車禍可能性較高，但疑義無法釐清，無法做出決議，僅分析狀況給予參考。

陳男偵訊時，稱自己直行開在內車道，對方騎在外車道，快開到對方旁邊時，對方突然左轉，自己趕緊閃到對向車道，馬上又轉回來，自己沒有看到對方有沒有倒地。

檢方不起訴書指出，現場無監視器或行車紀錄器畫面，無目擊證人，警方採證貨車缺少後車斗，全車各處無明顯刮痕，機車左後照鏡損壞，左把手損壞，左側護板和後置物籃左側有擦痕；檢方認為，機車破損是受撞擊還是倒地受衝擊造成，是否有發生撞擊，尚難速斷，而縱使貨車與機車碰撞，但機車倒地位置位置在內車道，機車變換車道為發生主要原因，依照現場證據，僅知機車有變換車道，無法證明有沒有開方向燈、何時變換車道、案發速度等現場狀況，無積極證據足認陳男有涉犯行。

黃翁家屬則說，鄉下老人多，嘉58線鄰近工程多，各式車輛來往頻繁，但案發後未見改善，監視器也沒多裝，希望政府能改善，避免若再有車禍發生，仍無法查明原因的情形。

黃姓老翁車禍發生情形。（黃翁家屬提供）

