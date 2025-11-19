為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    又撞了！彰南路行人庇護島10度遭衝撞 網諷：三寶捕捉器

    2025/11/19 10:56 記者湯世名／彰化報導
    小貨車「騎」上行人庇護島，這也是半年來第10起事故。（圖由警方提供）

    小貨車「騎」上行人庇護島，這也是半年來第10起事故。（圖由警方提供）

    又撞了！彰化市彰南路路口行人庇護島半年來傳出9起車輛「騎」上庇護島，造成庇護島反光錐、標誌牌與島標斷裂，前天（17日）又發生1輛小貨車迴轉時衝撞庇護島的事故，有民眾拍照PO網稱「這是第10次撞擊，駕照拿雞腿換的嗎？庇護島猶如三寶捕捉器」，但也有網友稱是庇護島設計不良，有爆出來的10起撞擊，沒爆出來的恐怕更多。

    11日中午彰化市彰南路2段與513巷口發生一起小貨車自撞行人庇護島事故，小貨車穿越馬路轉彎瞬間，突然「騎」上庇護島卡住，還險些翻車，這起事故經警方統計是今年第9起。不料就在網路討論半年來發生多起車輛碰撞庇護島之際，17日又有1輛小貨車自彰南路二段254號巷口往西方向由外側迴轉時，撞擊行人庇護島，交通指示牌斷裂，小貨車水箱毀損無法行駛。彰化警分局據報派員到場處理，員警也不禁納悶「怎麼又撞了」。

    民眾將照片PO網引發上千名網友熱烈討論，有人直指是馬路三寶，今天若沒有庇護島，撞到的就是行人了；還有網友稱，省道路權單位交通部公路局，應該要求肇事駕駛修復賠償，不能撞過之後甚麼事都沒有；還有人說，這10起事故好像都是大竹這區域，「這是三寶聚集地嗎？」不過也有網友認為，本來就不應該增設行人庇護島，設計有瑕疵；另有人說改立一個警察人形立牌，應該會有效。

    公路局彰化工務段對於一再有車輛肇事也感到無奈，不過由於受損的標誌牌等都屬公物，因此他們將對肇事者求償。

    彰南路行人庇護島第10度被撞，交通標誌牌也被撞斷。（圖由警方提供）

    彰南路行人庇護島第10度被撞，交通標誌牌也被撞斷。（圖由警方提供）

    彰南路沿線15座行人庇護島，半年來共被車輛撞10次。（圖由警方提供）

    彰南路沿線15座行人庇護島，半年來共被車輛撞10次。（圖由警方提供）

