有正職2寶媽賣3帳戶 賺外快下場慘了

有正職的2寶媽賣3帳戶，陳女因願與其中兩人調解賠償，南投地院法官判刑8月，併科罰金20萬元，宣告緩刑3年，向公庫捐款1.5萬元。（記者陳鳳麗攝）

南投有正職的陳姓2寶媽，將3張提款卡寄給張姓詐團份子，有9人被不同方式詐騙匯款，金額從近10萬元到7000元不等，陳女被警方查獲後，家人錯愕不已，她也深表後悔，南投地院法官以洗錢罪判刑8月，併科罰金20萬元，惟因她初犯，有與2被害人調解賠償，宣告緩刑3年，捐款公庫1.5萬元。

陳姓2寶媽是某工廠行政人員，疑似要賺外快，去年8月初到埔里鎮某家超商寄3張提款卡給暱稱「張嘉偉」男子，返家後line對方告知提款卡密碼，2天後就有9人分別被以拍賣網站交易、通知中獎、網路遊戲平台交易等名義匯款，兩天之內經由「張嘉偉」詐騙匯入3帳戶的款項達21萬元，警方循線查到陳女提供的3帳戶，將她移送法辦。

陳女被法辦才知代誌大條，陳女在南投檢方偵辦期間，表達懊悔也願意跟被害人調解，後來先跟損失1萬多元的兩被害人和解，允諾分11期還款。

南投地院法官審理後，陳女雖未直接參與詐欺取財及洗錢，但輕率交付3個帳戶金融卡及密碼供他人使用，讓人金錢損失，助長詐欺犯罪風氣，增加國家查緝犯罪及被害人尋求救濟之困難，危害財產交易安全與社會經濟秩序，因此以洗錢罪名判刑8月，併科罰金20萬元，惟因她沒有前科，也願賠償，因此宣告緩刑3年，但須向公庫支付1.5萬元。

