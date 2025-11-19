為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    指《三立》配合青鳥製造新聞 王鴻薇、徐巧芯被告不起訴

    2025/11/19 10:34 記者王定傳／台北報導
    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    國民黨立委王鴻薇今年5月在臉書PO文指：「青鳥側翼罷團派一名戴口罩的女子來，要搭配《三立》製造新聞」、「綠媒為了幫罷團造勢，安排青鳥故意想製造我被嗆」，不僅如此，國民黨發言人楊智伃也在臉書發文意指，罷團派青鳥鬧場，配合特定媒體錄影，為罷免添柴火，另外，國民黨立委徐巧芯、國民黨新北市議員江怡臻及名嘴朱凱翔也在網路直播節目附和王的言論，通通被告，但台北地檢署調查後均予以不起訴。

    《三立》提告指出，今年5月24日，王鴻薇在臉書發文指：「鴻薇在龍田活動中心反罷宣講時，從來沒有來過的《三立新聞》突然出現，原來是青鳥側翼罷團派一名戴帽子口罩的女子來，要搭配《三立》製造新聞」、「綠媒為了幫罷團造勢，安排青鳥故意想製造我被嗆」等。

    楊智伃當日也在臉書發文指：「本來只有《中天》的攝影機在直播，《三立》的單機突然來到現場拍攝」、「果不其然，一隻罷團派來的青鳥側翼在最後跳出來鬧場，配合特定媒體拍攝，想為接下來一週的政論找畫面、為罷免添柴火」等；朱凱翔是在直播節目上提及王的貼文內容，徐、江聽聞後予以附和，徐更說：「你就算好好地做自己該做的事情，他們（指《三立》）都可以把你做的事情扭曲，或是造謠」而通通被告妨害名譽。

    檢方認為，王鴻薇所辯當天並未發媒體採訪通知，且她舉辦多場宣講會均未通知《三立》等新聞媒體採訪，當時卻遭不同政治立場嗆聲質疑，《三立》亦在場採訪，認定王並非杜撰，沒有真實惡意，至於楊智仔、朱凱翔、徐巧芯、江怡臻就王鴻薇親身經歷過程，分別發表上述評論，內容也非憑空捏造，亦無犯意。

    檢方並認為，王等人質疑《三立》對新聞報導取材、安排、呈現方式，關乎媒體的公信力與社會監督功能，涉及新聞自律、採訪倫理與資訊真實性，屬公共事務範疇，因此，對此現象的評論、質疑、分析，皆為社會輿論監督正當行為，與公共利益有關，屬可受公評之事項；王等人依其個人價值判斷，對可受公評之事，所為適當評論，是在言論自由所保障的範疇內。

