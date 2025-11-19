為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍營縣市要普發現金？侯漢廷告網友散布謠言踢鐵板

    2025/11/19 10:30 記者黃佳琳／高雄報導
    侯漢廷告青鳥散布謠言，但法官認為是言論自由裁定不罰。（翻攝侯漢廷臉書）

    政府普發一萬元現金，多個縣市政府民代也要求藍營執政首長跟進，王姓男子製作圖卡宣傳，卻被台北市議員侯漢廷認為散布謠言報警提告，法官認為，王男貼文的目的是為了訴諸公眾討論，不會讓閱讀者造成誤解，因此認定不構成違反社維法，裁定王男不罰。

    判決指出，今年7月，網友在臉書分享多張截圖，圖卡中寫出「藍營最快下週提案廢潛艦」、「曹興誠大崩潰，網傳國民黨釋出善意？下屆北市議員有望禮讓」、「藍營縣市超徵稅收，有望補貼市民」等，讓侯大表不滿，認為青鳥惡意造謠，毫無是非底線，散播不實圖卡，連藍營要廢潛艦、禮讓曹興誠這種謠言都能傳，顯然明知錯誤訊息而惡意散播，告發違反社維法。

    警方受理報案後，循線查出製作圖卡的王姓男子到案，王男辯稱，他所發布的內容均有相關新聞與政治消息可以佐證，再配合網友們的討論，並有註明是網路消息，或是引述他人意見，而非無中生有，不算散佈謠言。

    高雄地方法院簡易庭審理時，法官認為，王男所陳述的內容，應是以自身經驗、理解、判斷與評價，進行個人意見表達及評論，當屬言論自由保障範疇，且他製作的圖卡充斥發表者主觀懷疑，民眾閱讀後理應知悉發佈貼文目的乃在訴諸公眾討論，不致於直接相信圖卡中所述內容為真，因此認定不構成違反社維法，裁定王男不罰，可抗告。

    侯漢廷告青鳥散布謠言，但法官認為是言論自由裁定不罰。（翻攝侯漢廷臉書）

