信了「黃仁勳送書」！ 老婦「繞道匯款」砸200萬 銀樓拒做生意拆彈

銀樓老闆不願做這筆違背良心的生意，並請警方到場協助。（警方提供）

台中一名81歲許姓婦人誤信「黃仁勳送書」廣告，差點落入假冒名人投資陷阱，還因到銀行提款未果，打算以購買價值200萬元黃金方式「繞道匯款」，所幸銀樓老闆察覺不對、拒做「違背良心生意」，並聯手警方苦勸成功阻詐，保住她多年積蓄。

事件發生在台中市第三分局立德派出所轄內，許婦到銀樓要求購買200萬元黃金，但付款方式卻異常詭異，她說銀行不讓提領，希望銀樓先開收據，再由銀行直接匯款給店家，銀樓老闆聽完直覺「大事不妙」，因近期銀行阻詐案例頻傳，判斷許婦應是提款受阻後轉用「買黃金繞過銀行」的方式付款，立即婉拒交易並報警求助。

警方到場時，許婦全身帶著戒心不願透露帳戶資料，甚至急著離開，口中還不停說「到此為止」，員警與老闆耐心安撫直到許婦鬆口，才曝光這場詐騙，她說長年旅居海外，近日返台網路上看到「黃仁勳免費送書」廣告，以為是名人活動而加入。

對方先用「送書」建立信任，再由「助理」邀她投資一支「即將上市股票」，聲稱穩賺不賠，她近日到銀行提款時銀行察覺異常，通報警方到場，讓她從白天等到銀行關門仍無法提款，情緒疲累的她認為是銀行「刻意為難」，才打算從黃金交易著手，試圖繞過銀行。

警方提醒許婦「如果不是覺得事情不單純，哪個老闆會放棄200萬元的大生意？」一句話讓許婦怔住，終於意識到正被詐騙利用，終於露出笑容打消買黃金念頭，對員警與老闆說：「今天真的遇到貴人了！」

員警隨後到場，聯手銀樓老闆阻詐。（警方提供）

