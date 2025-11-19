為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    男閨蜜為她抱不平遭狠刺心臟慘死 嘉義行凶醋男二審仍判14年

    2025/11/19 09:49 記者王俊忠／台南報導
    嘉義王姓男子涉持刀刺死為其前女友黃姓女子出頭的陳姓男子，高等法院台南分院19日仍判王男14年徒刑。（記者王俊忠攝）

    嘉義王姓男子涉持刀刺死為其前女友黃姓女子出頭的陳姓男子，高等法院台南分院19日仍判王男14年徒刑。（記者王俊忠攝）

    嘉義1名王姓男子因懷疑黃姓前女友與黃女的陳姓男閨蜜過從甚密，陳男在網路批評王男，王覺得遭羞辱。2024年11月12日凌晨，王男撂多人到黃女父親租屋處與對方談判，王與陳男一度口角後暫歇，稍後，王竟拿出預藏水果刀對陳猛刺2刀、刺穿心臟，陳被送醫仍不治。一審國民法官庭判王男14年徒刑；案子上訴二審，高等法院台南分院19日仍判王男14年刑。

    據了解，27歲的黃女與33歲的陳男（死者）是閨蜜好友關係，黃女與王男（34歲）分手後，她於2024年11月11日晚間9點許，與陳男、李姓男子在嘉義市1家酒吧喝酒，黃女對陳男兩人訴說她與王男交往時發生的問題。

    陳、李兩男為替黃女出氣，就用陳男手機上的IG社群對王男表達不滿，陳、王雙方在網路隔空互嗆、相約談判，王男覺得受辱、於11月12日凌晨2點許，邀集6名友人一起到嘉義水上鄉黃女父親租用的1處鐵皮屋客廳。

    當時黃女一方也有黃女與黃父、陳男等5人到場，王男先跟陳男發生口角爭執，在現場眾人勸阻後，原本以為糾紛已結束。當天凌晨3點許，王男趁其他在場人不注意之際、拿出1把預藏的水果刀，朝陳男身上猛刺2刀，先後刺中陳男左手前臂與左側胸腔，還刺穿陳男的心包膜與心臟，陳男被送醫後仍因大量出血、傷重不治。

    王男與其友人則是在王犯案後開車前往嘉義布袋地區，沿路王男將血衣棄置路邊、並將水果刀凶器丟到海邊。警方獲報後組成專案小組，很快將王男及相關友人查緝到案，依殺人罪嫌法辦王男。

