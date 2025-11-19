高雄女中遭冒用制服拍片「乖乖女變壞女孩」 作者挨告不認有錯

高雄女中遭冒用制服拍片「乖乖女變壞女孩」，學校提告。（記者黃良傑攝）

高雄一名吳姓男子日前拍攝以高雄女中學生「乖乖女變壞女孩」的素材影片PO網，引發學校、家長會、校友不滿，指吳男消費雄女甚至侵權，請來非該校女學生著雄女制服，以影響校譽及涉及商標法提告，警方今將傳吳男到案說明。

據了解，吳男也有以雄中學生為題拍類似作品，警方今電話通知並詢問吳男拍影片目的，他自稱是創作，不承認有錯，但網友紛紛留言「太過份了，告死他！」、「不要來蹭雄女」、「造假拍片很沒水準」，也有網友認為沒什麼大不了。

請繼續往下閱讀...

影片女主角先穿上高雄女中制服，再以將乖乖女變壞女孩為橋段，換下制服改穿性感露臍的服飾，主持人還詢問她是否有男友，可以交雄中男同學，但女主角回自己喜歡「89」，但女主角的制服沒繡學號又成熟，被網友質疑造假雄女學生，校方也嚴正表示，學校並無該名女學生。

雄女除提告外，今也發出聲明，針對校外人士拍攝不實影片「改造雄女」，引發輿論案，說明如下：

一、本案爭議影片，屬未經雄女師生同意即冒用雄女名義拍攝之情形，且影片內容損及雄女聲譽，已造成師生深感不適，校方已於第一時間循各管道澄清、完成校安通報並至警局報案，將續循法律程序提告以正視聽，並維護校譽。

二、學校並於今日向師生宣導，提醒學校師生留意他人邀約訪問之風險，提高自我保護警覺，共同維護校譽；並再次重申，學校校徽、書包、制服、校名均有註冊商標，如有引用須經學校同意始得使用。

三、教育局鄭重呼籲，校園為教育之場域，請社會大眾多關注學校師生在各領域的多元表現，此影片已全然背離學校教育活動現況且有違反性別平等教育之意涵，請外界切勿再行轉傳。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法