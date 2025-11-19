為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    狂戀女房仲同業 手機亮實體保險套......付10萬元代價

    2025/11/19 09:19 記者顏宏駿／彰化報導
    男子手機翻到背面，用保險套暗示想與對方發生性關性，被判2月徒刑。示意圖。（記者顏宏駿攝）

    男子手機翻到背面，用保險套暗示想與對方發生性關性，被判2月徒刑。示意圖。（記者顏宏駿攝）

    彰化縣陳姓房仲，瘋狂追求女同業，但「郎有意，妹無情」，陳男變本加厲，狂發LINE簡訊給對方，要求見面、請客或發生性行為，男方最後栽在亮出保險套給女方看，法院依跟騷法判刑2月確定，被害人進一步提起民事訴訟求償250萬元，最終判決應賠償10萬元精神慰撫金，但其餘求償因舉證不足遭駁回。

    這起案件發生於2022年間，陳男狂戀女方，展開一連串騷擾行為。他不顧對方明確拒絕，持續透過LINE瘋狂傳訊、電話轟炸，反覆要求請客吃飯、相約見面，甚至威脅要向其所屬公司檢舉女方在業務上的劣行。最嚴重的是，有一次約女方在彰化某超商見面時，竟故意展示放在手機背面的保險套，暗示威脅發生性行為，或要求支付款項，否則將持續騷擾。

    這些持續騷擾行為導致被害女子身心嚴重受創，經診斷罹患慢性創傷後壓力症，出現抑鬱、焦慮、失眠等症狀需長期服藥。女方因此43個月無法工作，加上精神慰撫金，共向陳男求償250萬元。

    陳男辯稱，被害人首次就診距離騷擾行為已隔4個多月，難以證明與他的行為有直接關聯，且求償金額過高。法官審理後認定，陳男無視被害人意願，反覆要求見面、請客甚至暗示性行為，已超出社會容忍範圍，屬於跟蹤騷擾行為，侵害被害人私人生活自由權，情節重大應負賠償責任。

    法官表示，雖然被害人提出診斷證明，但首次就診距騷擾事件已隔4個月，且未持續治療，加上稅務資料顯示被害人後續仍有工作收入，因此這部分請求無法支持。審酌雙方學歷、經濟狀況及侵害程度，核定精神慰撫金以10萬元為適當。全案仍可上訴。

