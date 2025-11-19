為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    為了3萬元代收2瓶大麻膏包裹 失業男沒拿到錢還被判刑6年

    2025/11/19 09:08 記者李立法／屏東報導
    大麻膏屬於第二級毒品。示意照，非本案毒品。（資料照）

    大麻膏屬於第二級毒品。示意照，非本案毒品。（資料照）

    黃姓男子為了3萬元報酬，代收利用國際包裹闖關的2瓶大麻膏，結果被海關人員發現查扣，依運輸第二級毒品罪將黃男送辦，屏東地院審酌黃男自白坦承犯行及危害程度後，予以減刑，依共同運輸第二級毒品罪判處6年徒刑，可上訴。

    黃男去年6月間以3萬元代價接受身分不詳「John強」的委託，代收從美國舊金山空運到桃園機場的2瓶機油包裹，海關人員發現包裹有異，進一步查驗後，確定成份並非機油，而是二級毒品大麻膏，重量約2347公克，檢調單位據報後循線將包裹收貨人黃男查緝到案。

    黃男供稱，他因為失業沒有錢看病，透過朋友介紹聯繫上「John強」，他並不清楚「John強」的真實身分，雙方只靠電話聯繫，說好要給他3萬元，但最後他也沒有拿到這筆錢。

    屏東地院認為，黃男以空運寄送包裹方式運輸大麻，試圖利用正常物流夾藏毒品闖關，嚴重危害我國邊境管制，考量黃男犯後自白坦承犯行及犯罪角色、危害程度等因素，予以酌減輕其刑，依共同運輸第二級毒品罪，判處有期徒刑6年。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

