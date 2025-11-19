為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台中宮廟燒金紙釀民宅火警 法院判賠79萬元

    2025/11/19 08:36 記者陳建志／台中報導
    台中善修宮舉辦補財庫活動，卻因燃燒紙錢引發鄰宅火警，台中地院判賠79萬元。（記者陳建志攝）

    台中市善修宮2023年11月舉辦補財庫活動，信徒在金爐燃燒紙錢，卻造成附近杜姓民眾的房子起火受損，杜男事後提告損害賠償，要求善修宮和吳姓董事長要連帶賠償146萬多元，因台中市消防局火場調查，判定金紙餘燼是造成此次起火的原因，台中地院判決宮廟和吳姓董事長要連帶賠償79萬7695元，可上訴。

    判決指出，財團法人台中市善修宮2023年11月25日下午4點43分至5點6分間，舉辦補財庫活動，信徒在宮中金爐燃燒金紙後，餘燼不慎飄散至附近杜姓民眾的房子，造成起火燃燒受損，包括清運費、鐵工重建費、輕鋼架及油漆、水電、租金，向善修宮及其吳姓董事長，連帶求償146萬3550元。

    吳姓董事長在審理時則否認對善修宮的設置保管有缺失，強調宮廟並非他所有，也不是受僱人，雖掛名為董事長，但並未領取勞務報酬，也不用打卡上班，不須負起連帶賠償責任。並認為杜男的報價單未計算折舊，且所列項目是否確會施作，有無施作必要也不確定，房屋受損重建時間長達2年的租金損失也太高。

    消防人員作證則指出，從監視器影像可看出，當天下午3點5分善修宮有進行補財庫的儀式，下午4點1分已有很多信徒在燒金紙，而現場金爐上面煙囪的金屬網蓋沒有密封，還留有縫隙，因金紙會往上，餘燼可能就會飛出來，起火處並有看到金紙的殘留物鋁箔，因縱火、電氣因素、菸蒂及爆竹煙火等因素都排除，但金紙餘燼（飛火）引燃可能性無法排除，依專業判斷，認為是金紙餘燼造成此次起火。

    台中地院法官勘驗現場相關照片，因在火警現場烤漆浪板屋頂西側附近，遺留樹木枯枝落葉受燒碳化、燒失，且燒損殘餘物中發現金紙鋁箔；加上善修宮的金爐煙囪，金屬網罩受燒變色，殘留大量金紙餘灰燼，檢視金屬網罩與鐵蓋，頂部留有空隙未密合，認定金紙餘燼自煙囪頂部縫隙逸出，點燃緊鄰的屋頂枯枝導致此次民宅火警。

    因金爐煙囪屬善修宮燃燒金紙所需使用的設備，燃燒金紙亦屬善修宮進行宗教祭祀活動的過程，而宮廟吳姓董事長有定期檢查金爐煙囪並使其具有相當安全性的義務，判決善修宮和吳姓董事長要連帶賠償79萬7695元。

