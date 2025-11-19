為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    不甩徵兵檢查還出國逾期未歸 男返國在機場被捕、判刑4月

    2025/11/19 08:25 記者陳鳳麗／南投報導
    藝人閃兵被起訴，南投縣也有疑似出國當詐團逾期未歸的閃兵，被南投地院判刑4個月。（記者陳鳳麗攝）

    藝人閃兵被起訴，南投縣也有疑似出國當詐團逾期未歸的閃兵，被南投地院判刑4個月。（記者陳鳳麗攝）

    閃兵判刑！南投縣役齡許姓男子人在北部，戶籍留在老家，公所寄送役男徵兵檢查通知書，他未如期到場，去年3月申請短期出國，7月逾期未歸，今年5月在機場被警方逮捕，許男未接受徵兵之處理，妨害國家徵兵順暢、兵役的有效管理等損害，南投地院依妨害役男徵兵處理罪名，判刑4個月。

    20多歲許姓男子戶籍在南投縣，人在北部工作，還在役齡期間遷居但沒向戶籍地公所申報，前年11月3日公所寄送役男徵兵檢查通知書到戶籍地，通知當月底檢查日期到場，但他沒出現致未能接受徵兵處理。

    有詐欺、妨害電腦使用罪等多項前科的許姓男子，去年3月21日依「役男短期出境線上申請作業系統」申請出境，經內政部移民署核准後，當天就從桃園國際機場出境到泰國，本應於去年7月20日前返國，卻屆期未歸。

    水里鄉公所去年12月26日公示送達役男徵兵檢查通知書，許男逾期仍未返國，未在今年2月20日檢查日期到場，致未能接受徵兵處理。今年5月7日從桃園國際機場入境，遭警方以通緝犯逮捕歸案。

    南投地院法官審酌，許男明知自己是役齡男子，依法有應服兵役義務，且役男短期出境的許可時間為4個月，不只無故未向戶籍地公所申報居住處所遷移，且經核准出境後屆期未歸，經鄉公所催告仍未返國，未能接受徵兵之處理，妨害國家徵兵之順暢及兵役之有效管理等損害，依妨害役男徵兵處理罪名，判刑4個月。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播