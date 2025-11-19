老婦悶死重殘兒！法界籲：透過上訴與鑑定安排照護 而非依賴特赦

面對長照殺人案的特赦建請，法界人士提醒，特赦無法創造生活或醫療資源，制度性的持續照護，遠比僅基於情感的「憐憫同情」更為重要。（資料照）

80多歲劉姓婦人長年獨自照護患有重度小兒麻痺、無法自理的52歲兒子，因身心俱疲，最終以棉被悶死兒子。一審依家庭暴力殺人罪判刑2年6月，法官罕見建請總統特赦。判決曝光後，社會輿論多以「免刑」視為人道解方，但法界人士卻提醒，特赦僅能取消刑罰，但對高齡、失能的被告而言，真正關鍵在於後續照護與執行方式，且從法律程序上，此案更應續行上訴，而非依賴特赦。

一名檢察官指出，特赦僅能免除刑罰，無法自動建立生活或醫療資源；若缺乏家屬承接，高齡被告回家後，仍可能立即陷入失能、無人照料的風險。他指出，這類個案往往在案發後才首次接受社福評估，顯示量刑前評估與社福介入的嚴重延遲，真正需要檢討的是制度性的照護空窗，而非僅靠特赦補破洞。

請繼續往下閱讀...

另一名檢察官則補充，對生活能力極弱的年邁被告而言，「特赦回家」並不必然等於人道；反而是透過上訴階段取得更完整的醫療、心理與生活能力鑑定，才能爭取更有利的量刑與執行選項，包括監外執行、保外醫治或暫緩執行。他強調，特赦只能免刑，但對這位婦人來說，上訴爭取減刑，遠比特赦更能保障晚年。

資深教誨師也指出，社會輿論往往將選項簡化為「特赦」或「入監」，忽略個案實質是照護者與被照護者的雙重崩潰，而劉婦本身已呈現高齡失能狀態；若在沒有家屬承接、社福未及時介入的情況下回到社區，生活反而可能比在醫療量能完整的監外執行機構更為艱困，甚至面臨社區孤立。

教誨師強調，法律本就提供健康、精神或生活狀況不宜立即入監者的替代途徑，經醫療鑑定後均可申請監外執行、保外醫治或暫緩刑期；這些機制的目的，是確保被告能在量刑與執行期間獲得持續照護。他直言，「若真為她好，最務實的作法是透過上訴與鑑定，精準安排後續照護，而不是急著以特赦畫下句點。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法