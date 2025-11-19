為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    兒在校欺負同學 母和男友共謀持釣竿鞭打慘了

    2025/11/19 06:33 記者鮑建信／高雄報導
    陳婦因兒子欺負同學，教唆許姓男友涉嫌凌虐他成傷，均被橋頭地院判刑。（記者鮑建信攝）

    陳婦因兒子欺負同學，教唆許姓男友涉嫌凌虐他成傷，均被橋頭地院判刑。（記者鮑建信攝）

    高市陳姓婦人經校方告知，兒子欺負同學後，涉嫌教唆有前科的許姓男友教訓其成傷，橋頭地院依妨害幼童發育罪，判處許徒刑10月，陳婦徒刑6月，均不得易科罰金。

    警方調查，被告陳婦和兒子甲童與她的許姓男友同住。2024年8月31日下午，許男因甲童不服管教，涉嫌掌摑他臉部及持掃把鋁製長柄鞭打，導致臀部、四肢多處受傷。

    今年2月20日晚上，陳婦經老師告知甲童欺負同學，質問緣由為何，甲童不承認有錯，她於是教唆許男管教，他抵達住處後，命甲童雙手高舉置物籃罰站、掌摑臉部，及持釣竿鞭打四肢等處成傷。

    隔天上午，甲童上課被老師發現身體多處受傷，通報社會局社工帶至醫院驗傷，並報請警方處理，依妨害幼童發育罪嫌，函送橋頭地檢署偵查、起訴。承辦法官開庭調查後，審酌許男、陳婦均認罪，分別判處有期徒刑10月和6月， 仍可上訴。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播