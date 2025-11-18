11/18 今彩539頭獎開2注！800萬獎落台南、新北

11月18日開獎的第114000279期今彩539頭獎開2注；第114000106期大樂透頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

11月18日開獎的第114000279期今彩539頭獎開出2注，由台南市南區鹽埕里新興路447號1樓的興旺彩券行，與新北市八里區中山路2段177號的八里濱海彩券行開出；第114000106期大樂透頭獎則摃龜。

第114000106期大樂透中獎號碼「08、09、10、23、24、43，特別號：45」。頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得163萬3816元；參獎共33注中獎，每注可得5萬3318元；肆獎共95注中獎，每注可得1萬1906元；伍獎共2339注中獎，每注可得2000元；陸獎共2584注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5286中獎，每注可得400元；普獎共4萬0614注中獎，每注可得400元。

第114000106期49樂合彩中獎號碼為「08、09、10、23、24、43」。四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共77注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2968注中獎，每注可得1250元。

第114000279期今彩539中獎號碼為「14、24、31、36、37」。頭獎開出2注，每注可獲800萬元；貳獎共179注中獎，每注可得2萬元；參獎共6866注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2141注中獎，每注可得50元。

第114000279期39樂合彩中獎號碼為「14、24、31、36、37」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共360注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3562注中獎，每注可得1125元。

第114000279期3星彩中獎號碼為「506」。壹獎共128注中獎，每注可得5000元。

第114000279期4星彩中獎號碼為「2335」。壹獎共22注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

