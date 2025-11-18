流連艋舺夜市烤肉香 7旬婦卻忘了回家路

何婦買烤肉卻忘了回家的路。（記者劉慶侯翻攝）

75歲何姓婦人，在台北市著名的「艋舺夜市」烤肉攤前逗留，久久不願離去。老闆娘查覺有異報警，警方到場詢問，才發現對方是肚子餓從家中跑出來覓食，但是聞著肉香卻忘記了回家的路。最後警方查出何婦身份，才安全她送返家。

北市警萬華分局龍山派出所前日凌晨時分，接獲「艋舺夜市」的一家烤肉攤報案，聲稱有名婦人在烤肉攤買烤肉時，告訴店家自己不知如何回家，需警協助。

員警陳鉅方、張永杰獲報後隨即到場了解，何婦供稱因夜晚飢腸轆轆，外出尋找美食，出門後一路往燈火通明且著名的「艋舺夜市」行進，在尋尋覓覓上百攤位後，最終聞香鎖定轉角處的碳烤攤位。

但她說，她突然間忘記自己從何處而來、又該往何處去，徬徨無助之際引來老闆娘上前關心，才向警方求助。警方懷疑何婦疑似突發性失智，以致迷失方向，隨後根據對方證件查得出居住處，全程護送何女返家休息

警方表示，若家中有失智或年長者，應隨時注意長輩動向，切莫讓其自一人外出。建議也可向市政府社會局申請「預防走失愛心手鍊」，以利警方或熱心民眾在第一時間聯繫家屬。

龍山所警員張永杰（左）、陳鉅方（右）。（記者劉慶侯翻攝）

