為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    流連艋舺夜市烤肉香 7旬婦卻忘了回家路

    2025/11/18 21:46 記者劉慶侯／台北報導
    何婦買烤肉卻忘了回家的路。（記者劉慶侯翻攝）

    何婦買烤肉卻忘了回家的路。（記者劉慶侯翻攝）

    75歲何姓婦人，在台北市著名的「艋舺夜市」烤肉攤前逗留，久久不願離去。老闆娘查覺有異報警，警方到場詢問，才發現對方是肚子餓從家中跑出來覓食，但是聞著肉香卻忘記了回家的路。最後警方查出何婦身份，才安全她送返家。

    北市警萬華分局龍山派出所前日凌晨時分，接獲「艋舺夜市」的一家烤肉攤報案，聲稱有名婦人在烤肉攤買烤肉時，告訴店家自己不知如何回家，需警協助。

    員警陳鉅方、張永杰獲報後隨即到場了解，何婦供稱因夜晚飢腸轆轆，外出尋找美食，出門後一路往燈火通明且著名的「艋舺夜市」行進，在尋尋覓覓上百攤位後，最終聞香鎖定轉角處的碳烤攤位。

    但她說，她突然間忘記自己從何處而來、又該往何處去，徬徨無助之際引來老闆娘上前關心，才向警方求助。警方懷疑何婦疑似突發性失智，以致迷失方向，隨後根據對方證件查得出居住處，全程護送何女返家休息

    警方表示，若家中有失智或年長者，應隨時注意長輩動向，切莫讓其自一人外出。建議也可向市政府社會局申請「預防走失愛心手鍊」，以利警方或熱心民眾在第一時間聯繫家屬。

    龍山所警員張永杰（左）、陳鉅方（右）。（記者劉慶侯翻攝）

    龍山所警員張永杰（左）、陳鉅方（右）。（記者劉慶侯翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播