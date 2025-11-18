台中女清潔隊員遭大貨車輾死 雙親認屍淚崩、肇事司機道歉

古姓女清潔隊員清晨載同事上班途中，遭右轉的大貨車輾過，當場死亡，消防人員到場搶救。（民眾提供）

台中豐原區清潔隊古姓女清潔隊員今清晨騎機車載羅姓女同事上班途中，行經北屯區松竹路巷口，梁姓司機（42歲）駕駛大貨車右轉，不慎將兩人輾過，古女當場死亡、羅女全身多處擦挫傷送醫，台中地檢署檢察官下午相驗，古女父母頻頻拭淚；肇事梁男則兩度鞠躬道歉，向家屬說對不起。

這起死亡車禍發生在今天清晨6點41分，當時古姓女清潔隊員（34歲）騎乘機車，後方搭載羅姓女同事（37歲），行經北屯區松竹路1段520巷口，卻遭梁姓司機駕駛，右轉的大貨車輾過，台中市消防局獲報到場救援，發現兩人受困車底，使用氣動式頂舉器協助兩人脫困，羅女全身多處擦挫傷，眼部擦傷，意識清楚立即送醫，不過受困後輪的古女明顯死亡未送醫。

請繼續往下閱讀...

古女父母得知訊息後，立刻從台東趕赴台中配合檢警相驗，在清潔隊服務的古女叔叔也從旁協助，台中地檢署檢察官下午3點多會同法醫進行相驗程序，肇事的梁男看到古女的雙親滿臉歉意，兩度鞠躬道歉，並開口向古女雙親表示「對不起」。

據了解，古女在家中排行老二，至今未婚，除了哥哥外、還有兩個弟弟，雙親抵達殯儀館，母親即難過落淚，相驗完畢後，古父難掩悲痛頻頻拭淚。

檢警調查發現，肇事的梁男並無酒駕，全案依過失致死罪嫌偵辦，肇事經過和責任有待檢警進一步調查釐清。

