涉詐領助理費羈押3月餘 桃市議員游吾和起訴移審60萬交保

桃園市議員游吾和涉嫌虛報、浮報詐領356萬餘元助理補助費，被羈押3個多月後，檢方今起訴，游移審桃園地院獲裁定60萬元交保。（資料照）

民進黨籍桃園市議員游吾和涉嫌虛報、浮報議員助理費，桃園地檢署8月間指揮桃園市調查處搜索、約談游吾和及其次女、三女與多名助理、證人到案，查出游吾和父女3人涉嫌自2014年至今年3月間詐領356萬餘元，游與其次女當時被聲請羈押獲准，桃園地檢署今（18）日偵結依貪污治罪條例等罪嫌將游吾和父女3人與助理等另6人提起公訴，在押的游吾和經移審桃園地院，法官今晚庭訊後裁定以60萬元交保，但若於晚間9點覓保無著，則逕予收押並禁止接見通信。

桃園地院指出，游吾和庭訊中僅坦承觸犯使公務員登載不實罪，否認詐領公款主觀犯意，雖其擔任議員多年影響力，雖具有逃亡、勾串證人之虞，惟考量已坦承起訴書大部分事實，且全案檢方業已完成調查、取證起訴，考量比例原則，法官訊後裁定以60萬元交保並限制住居、限制出境出海8個月，若覓保無著則逕予羈押3個月並禁止接見通信。

檢方起訴指出，游吾和父女3人涉嫌犯罪模式有二，其一為虛偽申報人頭助理詐領助理補助費，由未擔任議員公費助理的3名均為游姓男女親戚配合提供身分證件、銀行帳戶存摺、印章，待款項匯入帳戶後，經游指示次女全數領出，並由三女保管，用以支付議員服務處開銷及游的私人花費。另，游的三女於2023年6、7月間並未擔任助理，也以虛報方式詐領助理補助費。

其二為以低薪高報方式浮報補助費，游聘任鄭姓、林姓、游姓3人為公費助理，卻讓3人交出存摺、印章予其次女保管，待薪資款項匯入帳後全數領出，除支付3名公費助理較低的薪資，餘款用以支付其他私聘助理薪資。

案經桃檢肅貪組檢察官黃榮加指揮桃園市調查處追查蒐證，8月4日向法院聲請搜索票，兵分3路前往游的住處、辦公室等處所執行搜索，約談游吾和父女3人及另6名被告、3名證人到案；游吾和被羈押至今日於起訴後移由桃園地院審理，終獲法官裁定交保。

