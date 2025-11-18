為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    蘭指部上尉連長擅離職守溜出營區判刑1年4月 這個原因獲緩刑

    2025/11/18 20:07 記者江志雄／宜蘭報導
    陸軍蘭指部畢姓上尉二度擅離職守溜出營區，宜蘭地院判刑1年4月，緩刑2年，須向公庫支付5萬元。（記者江志雄攝）

    陸軍蘭指部畢姓上尉二度擅離職守溜出營區，宜蘭地院判刑1年4月，緩刑2年，須向公庫支付5萬元。（記者江志雄攝）

    陸軍蘭陽地區指揮部畢姓上尉，擔任機步一連留守主官期間二度不假外出，前往超商買咖啡及八方雲集用餐，犯長官擅離部屬罪，被宜蘭地方法院判刑1年4月，法官認為他坦承犯行已有悔意，給予緩刑2年，但須向公庫支付5萬元。

    據了解，蘭指部機步一連為機械化步兵，駐軍地點在蘇澳，有裝步指揮車及戰鬥車等裝備，經常參與戰備偵巡、下車戰鬥、搜索警戒之類訓練，原本擔任連長的畢男，案發後不久被拔官，改派本部連後勤官。

    檢方調查指出，畢姓男子擔任蘭指部某營區的機步一連上尉連長時，今年3月6日到13日期間，擔任所屬連隊留守主官，應在部隊駐地營區待命應付突發狀況，並負責留值管理部隊及械彈清點作業，卻在7日傍晚5點34分，未經請假核准，便步行到營外超商買咖啡，直到晚間7點41分才返回營區。

    畢男另在3月9日晚間6點45分開車駛出營區，到羅東夜市附近的八方雲集用餐，當晚9點45分返回營區，宜蘭憲兵隊獲知此事，調閱營區監視器畫面查證屬實，移送宜蘭地檢署偵辦，畢男對此坦承不諱，全案起訴後移審宜蘭地院。

    宜蘭地院法官認為，畢男2次不假離營，觸犯陸海空軍刑法第42條第1項之長官擅離部屬罪，念其犯後坦承犯行已有悔意，且沒有前科，以暫不執行比較恰當，2罪各處有期徒刑1年，應執行有期徒刑1年4月，緩刑2年，判決確定之日起6個月內向公庫支付5萬元，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播