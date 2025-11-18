北市精舍命案勘驗監視畫面 死者被拖至路邊 任雨淋10分鐘無人聞問

藝人李威（右三）捲入台北市精舍女信徒命案，今被台北地院傳喚到庭。（記者張文川翻攝）

台北地院審理台北市大安區「水月草堂」精舍的蔡姓女信徒命案，今開庭提訊在押的宗教作家王薀（本名王江鎮）、藝人李威夫婦等13名被告到庭，上午勘驗案發當天的監視器等相關影像，顯示死者蔡女案發前正常在精舍走動，4小時後卻被拖行至路邊，躺地淋雨約10分鐘，還有信眾以雨傘戳她或用腳踢蔡女。

今天勘驗蔡女生前最後影像，先播放2024年7月23日深夜10時47分，台北市復興南路2段巷內的監視器畫面，畫面顯示精舍女信徒姜芃妤走在蔡女前方十餘公尺，帶領身著淺色居士服的蔡女走進水月草堂，蔡女身後緊跟著一名高壯男子，有律師認為蔡女的額頭、眼眶疑有瘀青且已站不穩，可見她身體已有狀況，但檢察官認為那是折疊式墨鏡的陰影，蔡女行走如常，臉、手未見明顯傷勢，是進入精舍後才遭虐死。

請繼續往下閱讀...

第二段影片為同年月24日凌晨2時4分起，在同一巷子另一支路口監視器影片，已奄奄一息蔡女被信徒們拖出來，放在路邊躺地淋雨約10分鐘，一旁的信徒們都未幫她撐傘，姜芃妤還用雨傘尖戳她身體，出右腳踢蔡女的右腳，10分鐘後，信徒李淵源拖著蔡女的腳拉上精舍門口的棧板，女住持吳慧珠扶著蔡女的頭幫忙抬人。

蔡女的女性家屬看了影片後痛哭不已，被扶至法庭外休息，她說他們就是要弄死她，看這影片好像看到剴剴（遭虐死的男童）一樣，蔡女被迫每天做500下五體投地再站起來的「大禮拜」，多年來奉獻時間、勞力、金錢，這些人一翻臉就虐待她致死，「和組織犯罪的流氓沒兩樣」。

勘驗完畢後，審判長詢問被告有無和解意願？李威和妻子簡瑀家等人都由律師代答有意願，但蒞庭檢察官表示，和解不是光是在法庭內說道歉，須展現具體的誠意，不能只叫別人懺悔，自己卻沒懺悔。

今日下午原定詰問李威夫婦和一名外籍男信徒等3名證人，但第一個做證的外籍證人就被詰問到傍晚方休，檢方認為他的證詞對精舍人員多所迴護，語帶保留，不足採信；辯方也認為他的證詞與事實不符，也不願採信。因天色已晚，李威夫婦的作證日期順延至下週二再進行。

北檢起訴指出，2024年7月23日晚間至24日凌晨，王薀在台北市大安區四維路的「水月草堂」內，命令信徒批鬥、凌虐蔡女致奄奄一息，24日凌晨2時許，精舍住持「耀智師父」吳慧珠及李淵源將死者推回精舍，3時許3人發現蔡女狀況有異，卻不報案叫救護車，反而通報幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等3名護法商討對策，直到上午10點多才通報救護車，但蔡女已經死亡。

北檢指揮警方追查，今年3月6日依傷害致死罪起訴王蘊、李威等13人。台北地院受理後，經合議庭聽取檢、辯意見後，認定本案案卷複雜，難以預期能由國民法官有效率地集中審理，裁定不採行國民法官制審理，回歸通常審判程序。

