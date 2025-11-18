高檢署辦國際檢察業務研討會 組「打詐國際隊」

高檢署兩天舉辦「2025檢察論壇—數位科技洪流下打擊詐欺之因應與策略」研討會，圖為行政院政務委員林明昕與會致詞。（高檢署提供）

為因應數位犯罪與跨境詐欺手法日益複雜，強化檢察機關與國際執法單位、金融科技業界合作，高檢署今、明兩天舉辦「2025檢察論壇—數位科技洪流下打擊詐欺之因應與策略」研討會；行政院政務委員林明昕致詞時表示，希望透過本次國際論壇，共同分享在虛擬資產、國際合作與跨機關、公私協力及人工智慧應用等面向的寶貴經驗，以提升台灣打詐策略及效能，也期望透過跨境合作攜手升級為「打詐國際隊」。

林明昕並表示，本論壇聚焦於虛擬資產、國際合作、跨機關協作與人工智慧等打詐關鍵議題，確實呼應「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」的五大核心策略—結合跨部會協力與公私合作等機制，強力辦理識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐等工作，並充分展現我國面對數位時代新型犯罪的決心與前瞻思維。

法務部長鄭銘謙則指出，「五打七安」為政府施政重點，「打擊詐欺」為重中之重，而懲詐2.0「運用AI查緝、深化國際合作、強化跨機關合作、公私協力」打擊詐欺，及「落實罪贓返還，查扣、變價、沒收犯罪不法所得」，以填補被害人所受損害，為法務部現階段打詐核心工作，法務部將透過國際交流平台，持續推動與國際友人經驗分享、資訊共享等國際合作與交流，共同有效打擊詐欺犯罪。

高檢署指出，本次研討會邀集來自美國、德國、日本、新加坡、泰國、柬埔寨等多國檢察、司法與警政機關專家學者與會，共同探討「虛擬資產與網路詐騙、國際合作、跨機關合作及人工智慧與刑事司法」等前瞻議題。

首日議程以「虛擬資產與網路詐騙及國際合作」為主軸，美國猶他州副檢察長Stewart M. Young、德國巴伐利亞邦檢察官Lisa Dauphin及Tether泰達營運有限公司法遵長Leonardo Real等講者，分別從執法、司法與產業角度分享加密貨幣追蹤、法庭舉證及公私協作的實務經驗；下午場由台美雙方檢察官與美國國土安全調查署（HSI）、聯邦調查局（FBI）專家共同剖析跨境洗錢與科技詐欺偵辦案例，並邀請柬埔寨緝毒局官員分享區域合作實務。

高檢署指出，次日議程聚焦「跨機關合作」與「人工智慧」，新加坡總檢察署、日本東京地院及泰國皇家警察等講者，分享打擊跨境詐欺及資產返還的制度與經驗；國內則由高檢署檢察官卓俊忠介紹台灣跨機關及公私協力的防詐策略；下午場討論AI在檢察與偵查工作的應用，從AI驅動的調查實例、銀行防詐策略到數位犯罪生態的趨勢分析，並由台灣大學法律學系助理教授黃種甲探討「人工智慧與刑事司法」的倫理與法制課題。

高檢署兩天舉辦「2025檢察論壇—數位科技洪流下打擊詐欺之因應與策略」研討會，圖為法務部長鄭銘謙與會致詞。（高檢署提供）

