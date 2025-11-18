檢舉詐團最高獎金1000萬元 藝人「黑面」南投代言反詐

南投縣長許淑華18日領軍，宣示加強防詐、打詐。（南投縣政府提供）

南投縣政府警察局今（18日）下午在半山夢工廠舉辦反詐記者會，會中請來藝人「黑面」擔任反詐騙代言人，並宣導檢舉詐團最高獎金1000萬元，南投縣長許淑華表示，詐騙事件層出不窮，被騙民眾蒙受財務損失，身心受創，甚至造成家破人亡，打詐是重要工作，南投縣各單位將全力防詐，最近普發1萬元，民眾也要慎防詐團趁機行騙，並呼籲民眾要勇於檢舉。

南投縣警察局局長謝宗宏表示，南投縣今年10月份受理詐欺件數計210件、財損4272萬元，較去年同期247件減少37件，財損也從1億627萬餘元大幅減少6355萬元，可見防詐收到成效。另警察局今年1至10月間打擊詐欺查獲詐欺集團56件、成員503人，查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等不法利得共計1億3653萬餘元，相較去年同期，查緝詐騙集團增加18件、詐欺成員數增加99人。

謝宗宏強調，內政部於今年10月1日訂定「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，攜手金融從業人員共同攔阻民眾遭詐款項，攔阻金額達10萬元，每案核予2000元至1萬元不等獎金；另為鼓勵民眾勇於檢舉詐欺犯罪、提供車手或詐騙集團線索，於詐欺犯罪未發覺前檢舉且經法院判決有罪者，可獲得50萬至1000萬不等獎勵金。

南投縣警察局18日舉辦反詐記者會，請來藝人「黑面」擔任反詐騙代言人。（記者張協昇攝）

南投縣警察局18日舉辦反詐記者會，宣導檢舉詐團最高獎金1000萬元。（南投縣政府提供）

