悚！轎車高速衝撞停等紅燈機車肇逃 彰化女騎士遭捲車底慘死

白色自小客車從後方追撞三輛正在停等紅燈的機車，64歲高姓女騎士直接被輾過，當場無生命氣息。（民眾提供）

彰化縣員林市今（18日）下午發生死亡車禍，造成1死2傷。白色自小客車行經員鹿路與新義街口，竟從後方猛烈追撞三輛正在停等紅燈的機車，停在中間的64歲高姓女騎士直接被輾過，當場失去生命跡象，送醫傷重不治。肇事駕駛未下車查看，反而駕車逃離現場，警方全力追緝中。

事故發生於下午1時許，監視器畫面顯示，當時路口已有兩名女騎士停在前方等待紅燈，高姓女騎士則從後方緩慢騎上前排隊。未料，一輛白色轎車突然從後方逼近，毫無減速撞上高女並輾壓而過，強大力道還將機車推擠向兩側，還造成張姓女騎士與其72歲母親蕭姓乘客受傷，另一名46歲張姓女騎士也遭波及，幸僅輕傷。

消防人員到場時，高姓女騎士已失去生命跡象，救護員立即施以CPR及AED電擊並緊急送往員林基督教醫院搶救，仍因傷勢過重宣告不治。其他三名傷者均送醫治療，無生命危險。

可惡的是肇事的白色自小客在撞擊後未停留，直接加速逃逸。對此，警方已調閱多支監視器，目前掌握特定車輛特徵，正循線追查駕駛下落，也呼籲民眾若有相關線索可提供協助。

〔記者陳冠備／彰化報導〕

當時路口有3輛機車士在等待紅燈，白色轎車突然從後方逼近，毫無減速就撞上。（民眾提供）

