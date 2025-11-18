為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    保七刑大隊長爬「八大秀」身亡 陡上秀姑巒這段最吃力

    2025/11/18 18:44 記者劉濱銓／南投報導
    圖為秀姑巒山。（玉管處提供）

    圖為秀姑巒山。（玉管處提供）

    保七刑大隊長張益誠攀登玉山八通關「八大秀」身亡，玉山國家公園管理處表示，「八大秀」即八通關山、大水窟山、秀姑巒山，其中從中央金礦山屋到秀姑巒山都是陡上與上坡路，可說「八大秀」最吃力的一段，非常考驗體能，直到登頂回程才會比較好走。

    保七刑大隊長張益誠今凌晨與2名同伴攀登秀姑巒山，但途中腹痛先折返回山屋，不料在過了白洋金礦山屋、還未到中央金礦山屋前就倒地不起，直到有路過山友發現通報救援。

    玉管處指出，八通關「八大秀」行程約4、5天，從東埔登山口出發到白洋金礦山屋，海拔高度就上升2000多公尺，一般會爬最先經過的八通關山，並在中央金礦山屋住一晚，之後啟程爬秀姑巒山，回程繞至大水窟山，再繞回中央金礦山屋下山。

    惟攀登秀姑巒山，從中央金礦山屋出發，會先經過白洋金礦山屋，期間都是一路陡上，對於已經走了幾天山路的山友是一大體能考驗，之後再往秀姑巒山也都是上坡路，是登山行程中最吃力的路段，因此攀登長程路線應做好相關技術、體能，以及身體狀況評估，以降低登山風險。

